Українцям в Німеччині шукатимуть роботу у великих компаніях — Finance.ua

Українцям в Німеччині шукатимуть роботу у великих компаніях Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Українських біженців у Німеччині прискорено працевлаштовуватимуть. Новий підхід найближчим часом застосовуватимуть для 200 тисяч українців, які завершили інтеграційний курс.

Біженцям шукатимуть роботу у великих компаніях, повідомляє handelsblatt.com

У середині жовтня влада Німеччини оголосила про новий підхід у працевлаштуванні українських біженців. Йдеться про прискорену інтеграцію українців на ринок праці. Зараз у Німеччині працюють лише близько 20% працездатних біженців. У сусідніх країнах в рази більше — наприклад, у Нідерландах працюють 70% працездатних українців.

Новий курс уряду передбачає, що понад 400 центрів зайнятості по всій Німеччині частіше запрошуватимуть українців на консультації. Досі практика відрізнялась — в одних Jobcenter спершу пропонували додаткові мовні курси, враховували кваліфікацію біженців, займалися визнанням дипломів, а тоді дивилися, чи можливе працевлаштування за фахом. В інших центрах зайнятості зосереджувалися на тимчасовій зайнятості та швидко знаходили робочі місця.

Тепер підприємців переконуватимуть працевлаштовувати українців, навіть якщо вони ще не дуже добре володіють німецькою мовою.

«Ми ведемо переговори з великими компаніями — від виробництва до логістики та роздрібної торгівлі. Але ми також хочемо залучити середній бізнес», — розповів Даніель Терценбах, спеціальний представник з питань інтеграції біженців на ринок праці.

Оскільки майже 8 із 10 вакансій у Німеччині розраховані на кваліфікованих робітників, є сенс заповнити їх висококваліфікованими українцями. Там їх можна використати більш продуктивно, вважають в уряді.

«Завжди легше подати заявку на посаду з вищим рівнем кваліфікації та кращою оплатою, коли ти працюєш, ніж коли ти безробітний», — зауважує Терценбах.

Чиновники наголошують: пришвидшена інтеграція українських біженців піде на користь не лише Німеччині, але й Україні. Українці зможуть повернутися додому, маючи новий професійний досвід та знання.

«Якщо вони всі добре інтегруються і зараз працюють за кордоном, то це, безумовно, зіграє свою роль у відбудові України», — вважає спецпредставник.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.