Поступления падают: сколько денег трудовые мигранты перевели в Украину с начала года — Finance.ua

Поступления падают: сколько денег трудовые мигранты перевели в Украину с начала года Сегодня 15:14 — Казна и Политика

Поступления падают: сколько денег трудовые мигранты перевели в Украину с начала года

Объем частных переводов в Украину из-за границы за ноябрь 2022 года составил 1,099 млрд долларов. Это на 9,4% меньше, чем годом ранее (1,213 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По данным НБУ за январь-ноябрь 2022 года в Украину поступило 11,986 млрд долларов, что на 5,8% меньше, чем годом ранее (12,720 млрд долларов).

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НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.

Отметим, трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную сумму 15,026 млрд долларов, что на 25,4% больше, чем годом ранее (11,980 млрд долларов).

Национальный банк Украины в октябре улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2022 году с 12,6 млрд долларов до 13,9 млрд долларов. На 2023 год прогноз повышен с 13,1 млрд долларов до 16,4 млрд долларов. В 2024 году ожидается 13,8 млрд долларов.

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