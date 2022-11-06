Как перевести средства с мобильного счета на банковскую карту — инструкция Сегодня 07:35 — Финтех и Карты

Как перевести средства с мобильного счета на банковскую карту — инструкция

Сегодня существует множество способов пополнить мобильный счет. Однако возможна и обратная операция — отправить деньги с телефона на банковский счет. Эта услуга доступна для абонентов Vodafone, Киевстар и Lifecell.

Об этом пишет портал Факты ICTV.

Способы перевода средств

Для перевода денег с мобильного счета на карту есть несколько способов, зависящих от вашего оператора связи:

с помощью специализированного платежного сервиса (доступно для абонентов Vodafone, Киевстар и lifecell);

через официальный сайт мобильного оператора (доступно в Киевстар и lifecell);

через текстовое сообщение — только для Киевстар.

Также у каждого из операторов есть специальные мобильные приложения, через которые тоже можно выполнить эту операцию. К примеру, для абонентов Киевстар — Смарт-деньги, для Vodafone — SharPay, а для lifecell — Paycel.

Отправка средств с помощью мобильного приложения для всех абонентов будет одинакова:

загрузите нужное вам приложение;

после регистрации и авторизации в приложении перейдите во вкладку Перевод средств (Киевстар), Перевод со счета (Vodafone) или Перевод на карту (lifecell);

введите номер банковской карты, на которую хотите перечислить денежные средства;

укажите номер телефона и сумму;

для подтверждения операции вам на телефон придет сообщение-код, который необходимо будет ввести.

Готово! Средства перечислены на банковскую карту.

Важно, что за раз можно произвести платеж не более чем на 3 тыс. грн.

Перевод средств через сайты абонентов

Перевести деньги с мобильного счета через официальный сайт мобильного оператора смогут только абоненты Киевстар и lifecell.

Итак, вам необходимо:

зайти на сайт абонента и среди категорий найти Перевод на карту (lifecell) или, если у вас Киевстар, найти вкладку Еще, далее Смарт-Деньги — Перевод с мобильного на карту;

введите реквизиты для перевода и сумму;

укажите номер телефона, с которого спишутся средства;

вам на телефон поступит SMS с кодом, который вы должны ввести в поле на сайте.

Как перевести средства с помощью SMS

Воспользоваться такой услугой могут только абоненты Киевстар.

Для этого нужно:

зайти в Сообщения на смартфоне и ввести в текстовое поле цифры 93535(пробел)номер карты(пробел)сумма;

в поле Получатель ввести цифры 889;

отправить сообщение.

Учтите, что каждый оператор за услугу перевода средств на банковскую карту берет комиссию.

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Факти По материалам:

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