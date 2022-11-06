Как перевести средства с мобильного счета на банковскую карту — инструкция — Finance.ua
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Как перевести средства с мобильного счета на банковскую карту — инструкция

Финтех и Карты
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Как перевести средства с мобильного счета на банковскую карту — инструкция
Как перевести средства с мобильного счета на банковскую карту — инструкция
Сегодня существует множество способов пополнить мобильный счет. Однако возможна и обратная операция — отправить деньги с телефона на банковский счет. Эта услуга доступна для абонентов Vodafone, Киевстар и Lifecell.
Об этом пишет портал Факты ICTV.

Способы перевода средств

Для перевода денег с мобильного счета на карту есть несколько способов, зависящих от вашего оператора связи:
  • с помощью специализированного платежного сервиса (доступно для абонентов Vodafone, Киевстар и lifecell);
  • через официальный сайт мобильного оператора (доступно в Киевстар и lifecell);
  • через текстовое сообщение — только для Киевстар.
Также у каждого из операторов есть специальные мобильные приложения, через которые тоже можно выполнить эту операцию. К примеру, для абонентов Киевстар — Смарт-деньги, для Vodafone — SharPay, а для lifecell — Paycel.
Отправка средств с помощью мобильного приложения для всех абонентов будет одинакова:
  • загрузите нужное вам приложение;
  • после регистрации и авторизации в приложении перейдите во вкладку Перевод средств (Киевстар), Перевод со счета (Vodafone) или Перевод на карту (lifecell);
  • введите номер банковской карты, на которую хотите перечислить денежные средства;
  • укажите номер телефона и сумму;
  • для подтверждения операции вам на телефон придет сообщение-код, который необходимо будет ввести.
Готово! Средства перечислены на банковскую карту.
Важно, что за раз можно произвести платеж не более чем на 3 тыс. грн.

Перевод средств через сайты абонентов

Перевести деньги с мобильного счета через официальный сайт мобильного оператора смогут только абоненты Киевстар и lifecell.
Итак, вам необходимо:
  • зайти на сайт абонента и среди категорий найти Перевод на карту (lifecell) или, если у вас Киевстар, найти вкладку Еще, далее Смарт-Деньги — Перевод с мобильного на карту;
  • введите реквизиты для перевода и сумму;
  • укажите номер телефона, с которого спишутся средства;
  • вам на телефон поступит SMS с кодом, который вы должны ввести в поле на сайте.

Как перевести средства с помощью SMS

Воспользоваться такой услугой могут только абоненты Киевстар.
Для этого нужно:
  • зайти в Сообщения на смартфоне и ввести в текстовое поле цифры 93535(пробел)номер карты(пробел)сумма;
  • в поле Получатель ввести цифры 889;
  • отправить сообщение.
Учтите, что каждый оператор за услугу перевода средств на банковскую карту берет комиссию.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
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По материалам:
Факти
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