Как украинские эмигранты помогают расти польской экономике — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Как украинские эмигранты помогают расти польской экономике Сегодня 15:15

Украинцы в Польше являются важным фактором экономического роста страны. Они работают в различных сферах экономики, в частности в сельском хозяйстве, строительстве и ИТ.

Украинцы в Польше являются важным фактором экономического роста страны. Они работают в различных сферах экономики, в частности в сельском хозяйстве, строительстве, производстве, сфере обслуживания и IT.

Одной из важнейших ролей украинцев в польской экономике является помощь в решении проблемы дефицита рабочей силы. Польша является одной из стран Европейского Союза с самым старым населением. Это означает, что количество трудоспособных людей в стране постоянно уменьшается. Украинцы, которые приезжают в Польшу на работу, помогают восполнить этот дефицит.

Наличие официальной работы в Польше дает право на постоянное пребывание в стране с возможностью получения гражданства в будущем (от 3 лет). Однако юристы миграционной компании International Business отмечают, что в польском законодательстве предусмотрена и более быстрая процедура получения гражданства через 1 год путем получения карты поляка. Карту поляка могут получить граждане Украины, которые имеют польское происхождение и знают польский язык. По состоянию на 2024 год, карту поляка получили более 150 тысяч украинцев, сообщили в МИД Польши.

Развитие бизнеса

Украинцы также являются активными участниками польского бизнеса. Они открывают собственные предприятия, создают рабочие места и способствуют экономическому росту. По оценкам экспертов, в Польше работает более 3 тысяч предприятий, основанных украинцами.

Кроме этого украинцы, которые работают в Польше, платят налоги в польский бюджет. Это также является важным фактором экономического роста страны. По оценкам экспертов, налоговые поступления от граждан Украины в Польше составляют около 6 миллиардов злотых в год.

Стимулирование спроса

Украинцы, которые живут в Польше, тратят деньги на товары и услуги. Это стимулирует спрос и способствует экономическому росту. По оценкам экспертов, украинцы в Польше тратят около 1,5 миллиардов злотых в месяц.

В целом, украинцы в Польше являются важным фактором экономического роста страны. Они помогают восполнить дефицит рабочей силы, увеличивают налоговые поступления, стимулируют спрос и способствуют развитию бизнеса.

Особенно важную роль украинцы играют в польской экономике после начала российско-украинской войны. В 2022 году в Польшу прибыло более 2 миллионов украинских беженцев. Многие из них нашли работу в Польше и начали платить налоги. Это помогло польской экономике сохранить темпы роста в условиях войны.

International Business По материалам:

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