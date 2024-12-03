В Украине планируют запустить электронную гривну: экономист рассказал о последствиях — Finance.ua

В Украине планируют запустить электронную гривну: экономист рассказал о последствиях Сегодня 08:33 — Финтех и Карты

В Украине планируют запустить электронную гривну: экономист рассказал о последствиях, Фото: freepik.com

С введением в Украине электронной гривны платежи будут быстрее и дешевле, также это может способствовать уменьшению цен из-за отсутствия расходов на банковское обслуживание.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в эфире « Киев24 ».

Эксперт объяснил, в чем отличия между нынешней системой безналичных расчетов и е-гривной.

«Есть Национальный банк, который эмитирует деньги. Есть банковские учреждения, которые открывают нам счета, и в процессе использования безналичных денег мы платим банкам за обслуживание счетов, за перечисление средств со счета на счет, за пополнение. Когда мы идем в магазин и проводим операции с картами, мы платим за терминал и обслуживание», — сказал Пендзин.

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По словам экономиста, таким образом, есть много дополнительных платежей, которых в условиях использования электронной гривны не будет.

«Будет единый банк, он же эмитент, Нацбанк. И все участники, все держатели е-гривны будут обслуживаться непосредственно в НБУ», — отметил Пендзин.

Экономист также обратил внимание, что при переводе денег со счета на счет в безналичной форме может пройти определенный период времени, который в основном касается бизнеса.

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«Если вы физическое лицо, то с карты на карту быстрее, а если вы владелец бизнеса, может пройти несколько дней, пока деньги зачислят. В условиях е-гривны это делается мгновенно, потому что это происходит в рамках одной системы и бесплатно. Такая форма максимально упрощает осуществление расчетов и ускоряет их», — подчеркнул эксперт.

Пендзин отметил, что в 2025 году ожидается только пилотный проект по введению е-гривны, и затем Нацбанк будет решать, что с этим делать дальше.

«Е-гривна будет влиять на снижение цен, потому что есть достаточно большой объем платежей, которые собирает банк за обслуживание ваших счетов. Все эти дополнительные расходы ложатся в цену и для бизнеса, и для людей. Если этого не будет, цены должны быть ниже», — сказал Пендзин.

Напомним, Национальный банк Украины планирует провести пилотный проект по выпуску в обращение собственных цифровых денег — е-гривен. Тестирование е-гривен будет проходить в открытой среде с реальными пользователями и поставщиками платежных услуг. То есть воспользоваться электронной формой гривны смогут все желающие. В основе е-гривен будет лежать технология DLT (Distributed Ledger Technology).

УНІАН По материалам:

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