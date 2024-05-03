Безопасная и независимая альтернатива е-гривне — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Безопасная и независимая альтернатива е-гривне Сегодня 13:25

Вы наверняка уже слышали о е-гривне, которую анонсировал Национальный Банк Украины. Несмотря на то, что многие страны изучают этот вопрос, а некоторые уже даже успели запустить собственную виртуальную валюту, большинство людей не спешит отказываться от биткоина или USDT. Их можно понять, ведь крипта была создана именно для того, чтобы избежать чрезмерного контроля со стороны государства. А что же делать, если хочется иметь именно виртуальную гривну? У нас есть ответ — UAHg!

Что такое UAHg?

UAHg — это первый гривневый стейблкоин. Его можно использовать как для ежедневных оплат, так и для инвестиций. А еще он уже доступен на различных сервисах, таких как WhiteBIT, Kanga, GeoPay / GEO Wallet и Trustee.

Хотя курс UAHg и привязан к гривне (1:1), токен не имеет ограничений или риска блокировки. Потому что он не контролируется НБУ и является полностью децентрализованным.

UAHg — это мощная экосистема, которая позволяет проводить выгодные и удобные транзакции, а еще — отличная альтернатива уже известным USDT и USDC.

Кроме того, стейбл UAHg защищает ваши инвестиции от колебаний курса. Все благодаря программе лояльности , которая позволяет получить до +20% бонусов в год. В ней бонусы за холд начисляются ежедневно.

Разница между UAHg и е-гривной

Основные отличия, на которые стоит обратить внимание:

Конечно же, самое важное то, что е-гривна будет выпускаться и контролироваться НБУ. А вот UAHg была создана независимыми разработчиками. С ней доступ к активам есть только у тебя, а сама криптовалюта анонимна.

Е-гривна будет использовать блокчейн Stellar. UAHg является токеном ERC-20 на блокчейне Ethereum (а еще Tron и BNB Smart Chain).

Е-гривна не имеет программы лояльности. С UAHg можно получить ежедневные бонусы за инвестиции.

Е-гривна централизованная, а вот UAHg — наоборот. Благодаря этому холдерам UAHg можно не волноваться о блокировке или ограничении средств.

UAHg была создана в 2023 году, в то время как тестирование Е-гривны только начинается.

Выводы

Как видите, разница между е-гривной и UAHg очень большая. Если вы предпочитаете анонимность, безопасность и удобство — попробуйте первый украинский стейблкоин UAHg.

UAHg По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.