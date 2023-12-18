«Е-гривна» может стать «пилюлей» от коррупции — банкир — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Е-гривна» может стать «пилюлей» от коррупции — банкир

Финтех и Карты
36
«Е-гривна» может стать «пилюлей» от коррупции — банкир
«Е-гривна» может стать «пилюлей» от коррупции — банкир
Цифровая гривна, над запуском которой работает Национальный банк Украины (НБУ), может стать одним из самых действенных инструментов в борьбе с коррупцией, считает председатель совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Читайте также
«Цифровая гривна… это один из самых действенных механизмов государственных закупок против коррупции. И сейчас Национальный банк говорит, что пока мы не нашли бизнес-кейс, зачем нам эта цифровая гривна… но я считаю, что в борьбе против коррупции цифровая гривна — это именно то, что нам нужно», — сказал глава НАБУ на ежегодной конференции Uafin. Tech в Киеве.
Как сообщалось, в ноябре 2022 года НБУ представил для обсуждения банкам, небанковским финучреждениям и рынку виртуальных активов проект концепции «е-гривны» — цифровой валюты Нацбанка.
Читайте также
Среди вариантов использования «е-гривны» рассматривалось проведение розничных безналичных платежей с возможным функционалом «запрограммированных» денег: для целевых социальных выплат, снижения государственных расходов на администрирование и контроль за целевым использованием средств, а также использование технологии смарт-контрактов для программирования различной логики расчетов в зависимости от наступления тех или иных обстоятельств и фактов.
Также предполагалось, что «е-гривна» может быть использована в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (ВА): для обмена, обеспечения выпуска и других операций с ВА.
Одним из вариантов было использование цифровой гривны для большей скорости, доступности и прозрачности в проведении трансграничных платежей.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.