«Е-гривна» может стать «пилюлей» от коррупции — банкир Сегодня 19:45 — Финтех и Карты

«Е-гривна» может стать «пилюлей» от коррупции — банкир

Цифровая гривна, над запуском которой работает Национальный банк Украины (НБУ), может стать одним из самых действенных инструментов в борьбе с коррупцией, считает председатель совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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«Цифровая гривна… это один из самых действенных механизмов государственных закупок против коррупции. И сейчас Национальный банк говорит, что пока мы не нашли бизнес-кейс, зачем нам эта цифровая гривна… но я считаю, что в борьбе против коррупции цифровая гривна — это именно то, что нам нужно», — сказал глава НАБУ на ежегодной конференции Uafin. Tech в Киеве.

Как сообщалось, в ноябре 2022 года НБУ представил для обсуждения банкам, небанковским финучреждениям и рынку виртуальных активов проект концепции «е-гривны» — цифровой валюты Нацбанка.

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Среди вариантов использования «е-гривны» рассматривалось проведение розничных безналичных платежей с возможным функционалом «запрограммированных» денег: для целевых социальных выплат, снижения государственных расходов на администрирование и контроль за целевым использованием средств, а также использование технологии смарт-контрактов для программирования различной логики расчетов в зависимости от наступления тех или иных обстоятельств и фактов.

Также предполагалось, что «е-гривна» может быть использована в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (ВА): для обмена, обеспечения выпуска и других операций с ВА.

Одним из вариантов было использование цифровой гривны для большей скорости, доступности и прозрачности в проведении трансграничных платежей.

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