В Украине заработала новая версия мгновенных платежей — Finance.ua

В Украине заработала новая версия мгновенных платежей Сегодня 16:01 — Финтех и Карты

В Украине заработала новая версия мгновенных платежей

С 1 декабря 2024 года заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины — СЭП-4.1 с функциональностью мгновенных кредитных переводов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Преимущества новой версии СЭП-4.1:

инновационность — внедрение функциональности мгновенных переводов СЭП (это следующий шаг в развитии платежной инфраструктуры Украины);

прозрачность — четкие условия и возможности для всех участников СЭП и их клиентов;

доступность — платежи через СЭП доступны в любое время.

Как будет работать обновленная СЭП

Все участники СЭП перешли на новую версию системы. В настоящее время обновленная СЭП продолжает эффективно работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Переход на новую версию программного обеспечения прошел успешно и теперь функциональность мгновенных переводов СЭП доступна всем, кто подключен к системе: банкам, небанковским поставщикам платежных услуг, Государственной казначейской службе Украины.

Непосредственно к функциональности мгновенного перевода СЭП уже подключились:

Национальный банк;

Ощадбанк;

Креди Агриколь Банк;

Скай Банк;

Клиринговый Дом;

Укрсиббанк

Укрэксимбанк;

Европейский промышленный банк;

Сенс Банк;

Альтбанк;

Идея Банка.

Постепенно к ней должны подключиться все участники СЭП (в зависимости от их внутренних графиков внедрения мгновенных переводов СЭП), чтобы предлагать своим клиентам качественные и быстрые платежные услуги.

Что такое мгновенный перевод СЭП

Мгновенный перевод СЭП — это платежная операция, посредством которой через СЭП происходит мгновенное зачисление средств на счет получателя. То есть, поставщики платежных услуг будут выполнять мгновенное перечисление средств со счета плательщика на счет получателя и обязаны сразу информировать их о результатах проведения платежной операции.

Такую платежную операцию может инициировать как физическое, так и юридическое лицо. Предельное время выполнения мгновенного перевода СЭП измеряется в секундах (не более 10 секунд), а максимальная сумма одной платежной операции установлена ​​на уровне 100 тыс. грн, что является оптимальным решением для большинства платежей для обеспечения повседневных потребностей граждан.

Среди преимуществ мгновенных переводов СЭП можно выделить:

для граждан:

быстрое зачисление средств получателю в реальном времени, что важно, в частности, при оплате за товары и услуги;

удобные инициирования платежей (через платежные приложения поставщиков платежных услуг) и передача реквизитов между пользователями (с помощью QR-кодов или Deeplink);

для бизнеса:

уменьшение операционных расходов (учитывая тарифную политику СЭП) и эффективное управление ликвидностью;

улучшение сервиса для клиентов благодаря круглосуточной доступности платежей через СЭП;

для экономики Украины в целом:

ускорение цифровизации финансовых услуг и развитие безналичных расчетов;

усиление конкуренции между платежными системами и сервисами, что будет стимулировать повышение прозрачности и уменьшение стоимости трансакций;

возможность предстоящей интеграции с международными системами мгновенных переводов, в частности ЕС.

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