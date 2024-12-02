В Украине заработала новая версия мгновенных платежей — Finance.ua

В Украине заработала новая версия мгновенных платежей
С 1 декабря 2024 года заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины — СЭП-4.1 с функциональностью мгновенных кредитных переводов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Преимущества новой версии СЭП-4.1:
- инновационность — внедрение функциональности мгновенных переводов СЭП (это следующий шаг в развитии платежной инфраструктуры Украины);
- прозрачность — четкие условия и возможности для всех участников СЭП и их клиентов;
- доступность — платежи через СЭП доступны в любое время.
Как будет работать обновленная СЭП
Все участники СЭП перешли на новую версию системы. В настоящее время обновленная СЭП продолжает эффективно работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Переход на новую версию программного обеспечения прошел успешно и теперь функциональность мгновенных переводов СЭП доступна всем, кто подключен к системе: банкам, небанковским поставщикам платежных услуг, Государственной казначейской службе Украины.
Непосредственно к функциональности мгновенного перевода СЭП уже подключились:
- Национальный банк;
- Ощадбанк;
- Креди Агриколь Банк;
- Скай Банк;
- Клиринговый Дом;
- Укрсиббанк
- Укрэксимбанк;
- Европейский промышленный банк;
- Сенс Банк;
- Альтбанк;
- Идея Банка.
Постепенно к ней должны подключиться все участники СЭП (в зависимости от их внутренних графиков внедрения мгновенных переводов СЭП), чтобы предлагать своим клиентам качественные и быстрые платежные услуги.
Что такое мгновенный перевод СЭП
Мгновенный перевод СЭП — это платежная операция, посредством которой через СЭП происходит мгновенное зачисление средств на счет получателя. То есть, поставщики платежных услуг будут выполнять мгновенное перечисление средств со счета плательщика на счет получателя и обязаны сразу информировать их о результатах проведения платежной операции.
Такую платежную операцию может инициировать как физическое, так и юридическое лицо. Предельное время выполнения мгновенного перевода СЭП измеряется в секундах (не более 10 секунд), а максимальная сумма одной платежной операции установлена на уровне 100 тыс. грн, что является оптимальным решением для большинства платежей для обеспечения повседневных потребностей граждан.
Среди преимуществ мгновенных переводов СЭП можно выделить:
для граждан:
- быстрое зачисление средств получателю в реальном времени, что важно, в частности, при оплате за товары и услуги;
- удобные инициирования платежей (через платежные приложения поставщиков платежных услуг) и передача реквизитов между пользователями (с помощью QR-кодов или Deeplink);
для бизнеса:
- уменьшение операционных расходов (учитывая тарифную политику СЭП) и эффективное управление ликвидностью;
- улучшение сервиса для клиентов благодаря круглосуточной доступности платежей через СЭП;
для экономики Украины в целом:
- ускорение цифровизации финансовых услуг и развитие безналичных расчетов;
- усиление конкуренции между платежными системами и сервисами, что будет стимулировать повышение прозрачности и уменьшение стоимости трансакций;
- возможность предстоящей интеграции с международными системами мгновенных переводов, в частности ЕС.
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