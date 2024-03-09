В Украине планируют создать еще одно Агентство привлечения инвестиций — Finance.ua

В Украине планируют создать еще одно Агентство привлечения инвестиций Сегодня 08:12 — Казна и Политика

В Украине планируют создать еще одно Агентство привлечения инвестиций

В Украине планируют создать новое Агентство привлечения инвестиций как единую точку входа для инвесторов в украинский частный сектор.

Об этом сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко.

«Чтобы все инвесторы, желающие вкладывать в частный сектор в Украине, имели единую точку входа, мы работаем над запуском единого института — Агентства по привлечению инвестиций», — написала Свириденко.

Она сообщила, что этот вопрос обсуждался с представителями Лондонской фондовой биржи (LSE), которые заверили в готовности предоставить свою экспертизу и пообещали помочь построить этот институт.

По словам Свириденко, также состоялась встреча с British International Investment, который летом 2023 года заявлял о готовности выделить 250 млн фунтов для финансирования частного сектора в Украине, преимущественно на послевоенное восстановление.

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«Эти средства будут доступны с апреля через Co-investment platform. Что мы можем делать совместно с частным сектором уже сейчас, чтобы получить это финансирование? Готовить качественные проекты. Для этого тоже привлекаем партнеров», — уточнила вице-премьер.

Она добавила, что привлечение в Украину инвестиций и финансирования было главной темой переговоров и с Европейским банком реконструкции и развития, Лондонской фондовой биржей и TheCityUK, UK Export Finance (UKEF).

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«Для привлечения инвестиций в оборонную сферу работаем с UKEF. Также открыли лимит для Украины в 3,5 млрд фунтов. Несколько компаний уже получили страхование, одна из них — вчера во время нашего визита в Лондон. Планируем расширять сотрудничество, в частности обсудили возможность страхования поставщиков оборудование в сфере военного разминирования», — написала Свириденко.

Напомним, несмотря на полномасштабную войну россии против Украины, команде UkraineInvest удалось создать инвестиционный портфель из 11 проектов на сумму более 2 млрд долларов. Кроме того, был привлечен и сопровождается инвестиционный проект глобальной компании Kingspan по строительству 6 заводов по производству строительных материалов, объемом 250 млн долларов и более 1000 рабочих мест.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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