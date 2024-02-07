Компенсация стоимости сельхозтехники и оборудования позволит создать около 9 тыс. рабочих мест, — Минэкономики Сегодня 12:35 — Казна и Политика

Реализация программы частичной компенсации аграриям стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства позволит создать около 9 тысяч новых рабочих мест и привлечь 1,5 миллиарда дополнительных налогов в бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

«На программу компенсации 25% средств за приобретенную сельхозтехнику отечественного производства в госбюджет в этом году заложено 1 млрд гривен. По подсчетам, средств хватит для поддержки около четырех тысяч заявок.

В свое время эта программа удвоила долю отечественной сельхозтехники на внутреннем рынке и позволила запустить производство новой техники, ранее не выпускавшейся", — сказала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджета, к началу широкомасштабного вторжения включал более 200 отечественных производителей сельхозтехники и 17 тысяч позиций техники и оборудования. В ближайшее время Министерство экономики планирует объявить предоставление обновленных заявок производителей. Ожидается, что после обновления перечень будет содержать сотни производителей.

Как рассказала во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины Юлия Свириденко, актуальной и востребованной остается программа доступных кредитов «5−7-9%».

По ее словам, с началом широкомасштабного вторжения не менее важную роль в поддержке производителей стали играть грантовые программы по переработке, гранты на начало и развитие собственного бизнеса.

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