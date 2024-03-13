В Украине планируется корпоратизировать 1400 коммунальных предприятий — Finance.ua

В Украине планируется корпоратизировать 1400 коммунальных предприятий Сегодня 02:00 — Казна и Политика

В Украине планируется корпоратизировать 1400 коммунальных предприятий

В Украине планируется полностью корпоратизировать коммунальные предприятия. Соответствующий законопроект активно разрабатывается и вскоре будет передан для рассмотрения Верховной Раде.

Об этом сообщил глава профильного комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан.

По мнению руководителя комитета, этот закон станет логическим продолжением законодательства о корпоратизации государственных предприятий и внедрения европейских норм корпоративного управления в этот сектор экономики.

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«В Украине по состоянию на 1 января 2024 года зарегистрировано 14 012 коммунальных предприятий, которые имеют существенные недостатки по сравнению с частными. Они менее прибыльны, менее эффективны и менее инновационны, имеют худшую мотивацию и производительность персонала, искажают конкуренцию на рынке», — говорит глава комитета Верховной Рады.

По мнению главы комитета Верховной Рады, коммунальные предприятия в большинстве работают с негативной рентабельностью как по внутреннему капиталу, так и по возможным для применения экономическим активам.

Анализируя работу коммунальных предприятий Украины, комитет пришел к выводу, что только 22% коммунального сектора обеспечивает свою работу без дополнительного внешнего финансирования, которое обычно возникает благодаря безвозвратным инвестициям из местных бюджетов.

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Большинство коммунальных предприятий не имеют соответствующей прозрачности в своей деятельности и не отчитываются публично о своей работе ни перед общинами, ни перед другими субъектами рынка, что существенно сокращает конкурентность и справедливость распределения экономических благ.

Кроме того, большинство коммунальных предприятий, по мнению руководителя комитета Верховной Рады, имеют в своих назначениях элемент политической заангажированности и соответствующей лояльности от назначающих руководителей. Это и провоцирует низкую эффективность и неконкурентность этих экономических единиц.

«Это позволит улучшить финансовый контроль за деятельностью предприятий, защитить наемный менеджмент от оперативного вмешательства местных политиков», — отметил в комментарии глава комитета.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство». В Министерстве экономики считают, что новый закон является ключевым для реформы корпоративного сектора и может являться одним из финальных этапов многолетней реформы этого сектора экономики.

Закон должен стимулировать разграничение в госсекторе тех предприятий, которые должны остаться в управлении государством и собственности государства, а какие — переданы на приобретение бизнесу путем приватизации.

«Для стратегических компаний акционер с Министерством финансов будет устанавливать требования через письма-ожидания с показателями рентабельности, ликвидности и платежеспособности», — уточняют в Минэкономики.

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Возрастает роль наблюдательных советов, которые преобразуются из номинальных структур, имеющих совещательные функции, в системы, которые могут назначать и увольнять руководителей компании. Это новшество для государственного корпоративного сектора, где раньше только правительство или правительственные представители решали судьбу высшего менеджмента.

Дзеркало Тижня По материалам:

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