В Украине планируется корпоратизировать 1400 коммунальных предприятий — Finance.ua

В Украине планируется корпоратизировать 1400 коммунальных предприятий
В Украине планируется полностью корпоратизировать коммунальные предприятия. Соответствующий законопроект активно разрабатывается и вскоре будет передан для рассмотрения Верховной Раде.
Об этом сообщил глава профильного комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан.
По мнению руководителя комитета, этот закон станет логическим продолжением законодательства о корпоратизации государственных предприятий и внедрения европейских норм корпоративного управления в этот сектор экономики.
«В Украине по состоянию на 1 января 2024 года зарегистрировано 14 012 коммунальных предприятий, которые имеют существенные недостатки по сравнению с частными. Они менее прибыльны, менее эффективны и менее инновационны, имеют худшую мотивацию и производительность персонала, искажают конкуренцию на рынке», — говорит глава комитета Верховной Рады.
По мнению главы комитета Верховной Рады, коммунальные предприятия в большинстве работают с негативной рентабельностью как по внутреннему капиталу, так и по возможным для применения экономическим активам.
Анализируя работу коммунальных предприятий Украины, комитет пришел к выводу, что только 22% коммунального сектора обеспечивает свою работу без дополнительного внешнего финансирования, которое обычно возникает благодаря безвозвратным инвестициям из местных бюджетов.
Большинство коммунальных предприятий не имеют соответствующей прозрачности в своей деятельности и не отчитываются публично о своей работе ни перед общинами, ни перед другими субъектами рынка, что существенно сокращает конкурентность и справедливость распределения экономических благ.
Кроме того, большинство коммунальных предприятий, по мнению руководителя комитета Верховной Рады, имеют в своих назначениях элемент политической заангажированности и соответствующей лояльности от назначающих руководителей. Это и провоцирует низкую эффективность и неконкурентность этих экономических единиц.
«Это позволит улучшить финансовый контроль за деятельностью предприятий, защитить наемный менеджмент от оперативного вмешательства местных политиков», — отметил в комментарии глава комитета.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство». В Министерстве экономики считают, что новый закон является ключевым для реформы корпоративного сектора и может являться одним из финальных этапов многолетней реформы этого сектора экономики.
Закон должен стимулировать разграничение в госсекторе тех предприятий, которые должны остаться в управлении государством и собственности государства, а какие — переданы на приобретение бизнесу путем приватизации.
«Для стратегических компаний акционер с Министерством финансов будет устанавливать требования через письма-ожидания с показателями рентабельности, ликвидности и платежеспособности», — уточняют в Минэкономики.
Возрастает роль наблюдательных советов, которые преобразуются из номинальных структур, имеющих совещательные функции, в системы, которые могут назначать и увольнять руководителей компании. Это новшество для государственного корпоративного сектора, где раньше только правительство или правительственные представители решали судьбу высшего менеджмента.
Поделиться новостью