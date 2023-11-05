Сколько средств поступило в бюджет от приватизации госимущества с 2014 года — Finance.ua

Сколько средств поступило в бюджет от приватизации госимущества с 2014 года Сегодня 21:05 — Казна и Политика

Сколько средств поступило в бюджет от приватизации госимущества с 2014 года

Государственный бюджет за первые три квартала 2023 года получил 2,7 миллиарда гривен от приватизационных аукционов. В Фонде госимущества отметили, что это рекордная сумма — она превышает среднестатистический показатель пяти предыдущих лет за аналогичный период почти в три раза.

Об этом пишет «Слово и дело».

Как в предыдущие годы складывалось с выполнением плана поступлений от приватизации

В 2014—2019 годах правительство рассчитывало получать от продажи государственного имущества 17−18 млрд гривен, но план поступлений выполнялся максимум на 20%.

Так, в бюджете-2014, который пришлось выполнять уже в условиях российской агрессии, было заложено 17 млрд гривен дохода от приватизации, но получили лишь 0,5 млрд (2,7%).

Столько же было заложено в бюджете на 2015 год, но удалось продать государственное имущество всего на 0,2 млрд (0,9%).

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В 2016 и 2017 годах в бюджет закладывали по 17,1 млрд гривен доходов от приватизации — получили 0,2 млрд (1,1%) и 3,4 млрд (19,8%) соответственно.

В 2018 году планка ожиданий от приватизации была повышена еще больше — до 18,8 млрд гривен. В результате в госбюджет поступило всего 0,3 млрд гривен дохода (1,3%). В 2019 году от продаж госимущества было получено 0,5 млрд, хотя в бюджет закладывали 17,1 млрд (3,2%).

До начала пандемии коронавируса в 2020 году от продажи госимущества рассчитывали получить 12 млрд гривен дохода, затем план скорректировали до 0,5 млрд. В итоге в 2020 году в бюджет поступило 2,2 млрд от приватизации: это 18,7% от доковидного плана или 449,6% от измененного.

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В 2021 году было выполнено 42,5% плана по доходам от приватизации: в госбюджет поступило 5,1 млрд гривен при плане в 12 млрд грн.

В прошлом году от приватизации рассчитывали получить 8 млрд гривен. После начала полномасштабной войны продажи госимущества были остановлены, их возобновили только в середине года. Таким образом, за год бюджет получил 1,7 млрд гривен дохода (21,3%).

За три квартала этого года приватизация принесла 2,7 млрд гривен, это 45% от запланированной на год суммы (6 млрд гривен).

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

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