Шмыгаль анонсировал в ближайший год приватизацию пяти крупных объектов — Finance.ua

Шмыгаль анонсировал в ближайший год приватизацию пяти крупных объектов Сегодня 20:18 — Казна и Политика

Шмыгаль анонсировал в ближайший год приватизацию пяти крупных объектов

Фонд государственного имущества Украины в рамках малой приватизации в этом году уже реализовал объектов на 4,5 млрд грн, а в следующем году планируется приватизация еще 5 крупных объектов.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, выступая на Киевском международном экономическом форуме.

«Это большой показатель даже по сравнению с мирным временем. Несмотря на войну, малая приватизация дает свои результаты. Правительство передало ФГИУ за время войны 2200 государственных предприятий. Это огромное количество», — сказал Шмыгаль.

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По его словам, власти намерены оставить в собственности государства до 200 критически важных для экономики предприятий, корпоратизировав их и назначив наблюдательные советы.

«Мы продолжаем большую приватизацию. У нас осталось 5 объектов большой приватизации. Рассчитываю, что мы сделаем это в ближайшее время, в ближайший год», — добавил глава правительства.

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Как сообщалось, Фонд государственного имущества Украины ранее информировал, что привлек в бюджет от приватизации в этом году 2,7 млрд грн. С начала года ФГИУ провел 300 успешных приватизационных аукционов, в которых приняли участие 1556 предпринимателей.

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Укрінформ По материалам:

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