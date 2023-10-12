Шмыгаль анонсировал в ближайший год приватизацию пяти крупных объектов — Finance.ua
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Шмыгаль анонсировал в ближайший год приватизацию пяти крупных объектов

Казна и Политика
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Шмыгаль анонсировал в ближайший год приватизацию пяти крупных объектов
Шмыгаль анонсировал в ближайший год приватизацию пяти крупных объектов
Фонд государственного имущества Украины в рамках малой приватизации в этом году уже реализовал объектов на 4,5 млрд грн, а в следующем году планируется приватизация еще 5 крупных объектов.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, выступая на Киевском международном экономическом форуме.
«Это большой показатель даже по сравнению с мирным временем. Несмотря на войну, малая приватизация дает свои результаты. Правительство передало ФГИУ за время войны 2200 государственных предприятий. Это огромное количество», — сказал Шмыгаль.
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По его словам, власти намерены оставить в собственности государства до 200 критически важных для экономики предприятий, корпоратизировав их и назначив наблюдательные советы.
«Мы продолжаем большую приватизацию. У нас осталось 5 объектов большой приватизации. Рассчитываю, что мы сделаем это в ближайшее время, в ближайший год», — добавил глава правительства.
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Как сообщалось, Фонд государственного имущества Украины ранее информировал, что привлек в бюджет от приватизации в этом году 2,7 млрд грн. С начала года ФГИУ провел 300 успешных приватизационных аукционов, в которых приняли участие 1556 предпринимателей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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