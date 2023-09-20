За год приватизация госимущества принесла в бюджет почти 4 миллиарда — ФГИУ
С момента возобновления приватизации год назад Фонд госимущества (ФГИУ) привлек в бюджет 3,98 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
По данным ФГИУ, за последний год от приватизации поступило в бюджет 3,98 млрд гривен.
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При этом средний рост стоимости активов на аукционах — в три раза, за актив в среднем соревновались 4,5 участника.
«В этом году ФГИУ впервые продал торфяное предприятие — Ривнеторф — за 205 млн гривен и морской порт — Усть-Дунайск — за 201 млн гривен. Также близится к завершению продажа спиртзаводов.
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Впереди — продажа санкционных активов и большая приватизация. Это позволит получить еще больше средств для поддержки сил обороны и привлечь международные инвестиции", — говорится в заявлении Фонда.
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