Поступления в бюджет от приватизации и аренды госимущества в этом году превысили 3 миллиарда — Finance.ua
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Поступления в бюджет от приватизации и аренды госимущества в этом году превысили 3 миллиарда

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Поступления в бюджет от приватизации и аренды госимущества в этом году превысили 3 миллиарда
Поступления в бюджет от приватизации и аренды госимущества в этом году превысили 3 миллиарда
Общий фонд государственного бюджета за 8 месяцев с начала года получил от приватизации и аренды государственного имущества более 3 миллиардов гривен.
Об этом ЭП сообщила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласая.
В частности, от приватизации госимущества бюджет получил 2,56 млрд грн.
Народная депутат отметила, что поступления от приватизации за 8 месяцев 2023 года больше в 8,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, на 57,4% - по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и на 13,8% - по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.
Больше всего средств поступило от приватизационных аукционов:
  • здания гостиницы «Эрмитаж» — 311 млн грн;
  • ЕМК ГП «Укроборонресурсы» — 210 млн грн;
  • ЕМК ДР «Ровноторф» — 205 млн грн;
  • Усть-Дунайского порта — 201 млн грн;
  • Стороныбабского спиртзавода — 142 млн грн;
  • ЕМК ГП «Электронмаш» — 120,8 млн грн;
  • гостиницы «Власта» — 115 млн грн.
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«Совокупные поступления в госбюджет от приватизации и аренды госимущества за 8 месяцев 2023 г. — свыше 3 млрд грн, которые можно использовать на нужды обороны. 3 млрд грн — это, к примеру, 25 300 штук „мавиков 3 FMC“ (по средней цене на ProZorro)» , — отметила Роксолана Пидласая.
По материалам:
Економічна Правда
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