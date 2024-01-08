Кабмин внес ТРЦ Ocean Plaza в список большой приватизации — Finance.ua
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Кабмин внес ТРЦ Ocean Plaza в список большой приватизации

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Кабмин внес ТРЦ Ocean Plaza в список большой приватизации
Кабмин внес ТРЦ Ocean Plaza в список большой приватизации
Кабинет Министров включил в список объектов большой приватизации 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», владеющего ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 5 января.
В октябре 2023 года Фонд госимущества Украины обратился к правительству с инициативой включить в перечень объектов большой приватизации государственную долю (66,65%) в ТРЦ Ocean Plaza.
По итогам 2022 года стоимость госдоли составила 1,32 млрд грн (балансовая стоимость всего актива — 1,98 млрд грн). При этом в Фонде ожидают продажу лота дороже балансовой стоимости.
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Как сообщалось, Кабинет министров 9 июня 2023 года принял распоряжение о передаче Фонду госимущества доли уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», которому принадлежит ТРЦ, в размере 66,65%.
Ранее эти корпоративные права принадлежали российским подсанкционным бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам, однако в марте 2023 года Высший антикоррупционный суд своим решением взыскал их в пользу государства.
ТРЦ Ocean Plaza был открыт в Киеве в декабре 2012 года на ул. Антоновича, 176. Его общая площадь -165 тыс. кв. м. Инвестиции в объект составили около $300 млн.
ТРЦ был продан российской «ТПС-Недвижимость» Аркадия Ротенберга в 2012 году. Позже в 2019 году украинский бизнесмен Василий Хмельницкий опосредованно через UPD Holdings Limited приобрел 33,5% ТРЦ Ocean Plaza. В 2021 году он продал свою долю предпринимателю Андрею Иванову. Сделка была финализирована летом 2023 года.
По материалам:
Фінансовий клуб
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