Иностранные инвесторы готовы приватизировать два украинских госбанка — Finance.ua

Иностранные инвесторы готовы приватизировать два украинских госбанка Сегодня 14:01 — Фондовый рынок

Иностранные инвесторы готовы приватизировать два украинских госбанка

Иностранные инвесторы выразили заинтересованность в приватизации двух украинских государственных банков — Укргазбанка и Сенс банка.

Об этом рассказал заместитель министра финансов Юрий Драганчук в ответ на вопросы журналистов, передает Экономическая правда.

«У государства есть стратегия уменьшения банковского сектора, присутствия и своего участия (в нем. — Ред.). Но надо реально смотреть на вещи. Рынок сейчас такой, что вы сами понимаете, ПриватБанк — это тот банк, в который государство готово вкладывать деньги, и банк, генерирующий миллиард долларов дохода государственного бюджета», — сказал чиновник.

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Он отметил, что пока государство не готово продать этот банк, но не исключил этого в будущем.

«У нас есть заинтересованность иностранных инвесторов в двух государственных банках. Это Укргазбанк и Сенс Банк, и мы активно готовим их к продаже. Эти сигналы мы получили в конце прошлого года, начиная с осени», — рассказал замминистра финансов.

По словам Драганчука, скоро Минфин будет брать финансовых советников для этих банков.

Также параллельно с этим Минфин со Всемирным банком нарабатывают изменения в законы о продаже этих банков, чтобы сделать это как можно прозрачнее и продать действительно серьезному потенциальному инвестору.

«Больше скажу, эти потенциальные инвесторы нас подгоняют… Параллельно эти банки готовятся внутри и я весьма позитивно настроен и хочется в этом году продать эти два банка. А тот банк, который генерирует больше всего доходов в этом государстве, пока не готов к продаже», — резюмировал Драганчук.

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Економічна Правда По материалам:

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