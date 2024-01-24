Иностранные инвесторы готовы приватизировать два украинских госбанка — Finance.ua

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Иностранные инвесторы готовы приватизировать два украинских госбанка

Фондовый рынок
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Иностранные инвесторы готовы приватизировать два украинских госбанка
Иностранные инвесторы готовы приватизировать два украинских госбанка
Иностранные инвесторы выразили заинтересованность в приватизации двух украинских государственных банков — Укргазбанка и Сенс банка.
Об этом рассказал заместитель министра финансов Юрий Драганчук в ответ на вопросы журналистов, передает Экономическая правда.
«У государства есть стратегия уменьшения банковского сектора, присутствия и своего участия (в нем. — Ред.). Но надо реально смотреть на вещи. Рынок сейчас такой, что вы сами понимаете, ПриватБанк — это тот банк, в который государство готово вкладывать деньги, и банк, генерирующий миллиард долларов дохода государственного бюджета», — сказал чиновник.

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Он отметил, что пока государство не готово продать этот банк, но не исключил этого в будущем.
«У нас есть заинтересованность иностранных инвесторов в двух государственных банках. Это Укргазбанк и Сенс Банк, и мы активно готовим их к продаже. Эти сигналы мы получили в конце прошлого года, начиная с осени», — рассказал замминистра финансов.
По словам Драганчука, скоро Минфин будет брать финансовых советников для этих банков.

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Также параллельно с этим Минфин со Всемирным банком нарабатывают изменения в законы о продаже этих банков, чтобы сделать это как можно прозрачнее и продать действительно серьезному потенциальному инвестору.
«Больше скажу, эти потенциальные инвесторы нас подгоняют… Параллельно эти банки готовятся внутри и я весьма позитивно настроен и хочется в этом году продать эти два банка. А тот банк, который генерирует больше всего доходов в этом государстве, пока не готов к продаже», — резюмировал Драганчук.
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По материалам:
Економічна Правда
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