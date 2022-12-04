В Украине оживает строительство жилья, но спрос на него почти на нуле — Finance.ua

В Украине оживает строительство жилья, но спрос на него почти на нуле Сегодня 14:24 — Недвижимость

В Украине оживает строительство жилья, но спрос на него почти на нуле

В Украине возобновляется строительство жилья — с начала года по сентябрь в стране ввели в эксплуатацию 4,8 млн кв. м. Спрос на «квадраты» в новостройках при этом упал практически до нуля.

«За январь-сентябрь введено в эксплуатацию более 4,8 млн кв. м жилья, в том числе: 2 млн кв. м — в одноквартирных домах; 2,8 млн кв. м — в многоквартирных домах. Это на 44,9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году... Но с учетом всех обстоятельств это объективный показатель», — сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

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По его словам, несмотря на негативную тенденцию, есть регионы, которые нарастили объемы жилищного строительства. В частности, метраж введенного в эксплуатацию жилья увеличился в Винницкой области на 28%, в Полтавской области — на 58,1%. Почти не сократились объемы жилищного строительства в Ивано-Франковской области.

«Важно, что по итогам 3-го квартала сохранилась положительная сезонная динамика... В частности, в течение июля-сентября построено практически столько же, как за все первое полугодие, с довоенного января-февраля и до конца июня — а именно более 2-х, 4 млн кв. м», — добавил Гетманцев.

В то же время, как рассказал в комментарии аналитик компании SV Development Сергей Костецкий, на рынке недвижимости в Украине наблюдается значительное снижение продаж. А вот цены на квартиры в новостройках все равно остаются высокими.

«Рынка недвижимости новостроек сейчас не существует. Понятно, что те (квартиры), которые сдали в эксплуатацию застройщики, их продают, но это уже не первичный, а вторичный рынок», — объяснил специалист.

Справка Finance.ua:

в Украине стало больше объявлений об аренде домов с генераторами. Спустя почти три месяца на дома с генераторами спрос увеличился в четыре раза. Наибольший выбор квартир с сентября по ноябрь стабильно остается на Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине;

до 24 февраля в Ивано-Франковске клиентов мало интересовал вторичный рынок жилья. После 24 февраля люди, из-за войны переехавшие на сравнительно спокойный запад страны, интересовались уже готовыми квартирами, чтобы поскорее поселиться в них. Таким образом, вторичный рынок получил «новое дыхание»;

количество сделок по продаже квартир в новостройках Киева упало практически до нуля. Если до 24 февраля популярные девелоперы столицы продавали по 150-250 квартир в месяц, то сейчас таких сделок всего десяток или чуть больше.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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