Цены на аренду квартир в Киеве снова упали из-за регулярных обстрелов и проблем с электроэнергией — Finance.ua

Цены на аренду квартир в Киеве снова упали из-за регулярных обстрелов и проблем с электроэнергией Сегодня 08:04 — Недвижимость

Цены на аренду квартир в Киеве снова упали из-за регулярных обстрелов и проблем с электроэнергией

За последний месяц Киев претерпел несколько ракетных атак, а также произошло поражение вражескими беспилотниками критической инфраструктуры. Эти события не могли не отразиться на рынке аренды квартир в Киеве.

Об этом сообщает Bird

«Если до сентября этого года мы видели стабильное обновление цен до уровня перед 24 февраля, то с середины октября рынок переживает колебания», — сказано в сообщении.

В первую очередь это влияет на уменьшение количества ищущих квартиры для аренды в столице. Меньшая уверенность в своей безопасности, экстренные и стабилизационные отключения электроэнергии — все это привело к падению спроса почти на треть.

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Вместе с падением спроса происходит падение цен на аренду квартир. Больше всего ценовому колебанию подвергаются 2 и 3-комнатные квартиры, средняя стоимость которых упала на 12%.

Самые популярные для аренды однокомнатные квартиры переживают этот турбулентный период с падением средней цены на 5%.

Среди очевидных факторов, влияющих на спрос и цены жилья, есть ощущение безопасности и миграция людей под влиянием атак на город. Вместе с тем отключение электроэнергии приводит к новым запросам в поиске: как высоко расположена квартира, какой тип плиты установлен на кухне (газ/электро).

Справка Finance.ua:

по данным экспертов по недвижимости, количество сделок по продаже квартир в новостройках Киева упало практически до нуля. Если до 24 февраля популярные девелоперы столицы продавали по 150-250 квартир в месяц, то сейчас таких сделок всего десяток или больше;

по состоянию на октябрь, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве была 23 740 грн. Цена выросла на 18,69% по сравнению с прошлым годом и на 28,61% выше, чем в сентябре.

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