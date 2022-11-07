Стоимость аренды квартир в Киеве выросла более чем на 1000 грн (инфографика) — Finance.ua

Стоимость аренды квартир в Киеве выросла более чем на 1000 грн (инфографика) Сегодня 16:03 — Личные финансы

Стоимость аренды квартир в Киеве выросла более чем на 1000 грн (инфографика)

За месяц — с 6 октября по 5 ноября — стоимость аренды квартир в Киеве выросла на 1 122 грн, или на 8,71%.

Об этом сообщает M2bomber

Если в начале прошлого месяца в среднем аренда квартир стоила 12 878 грн, то сейчас — 14 000 грн.

Почем сдают «однушки»

Если говорить про цены по количеству комнат, то 1-комнатные чаще всего сдают по 7 800 грн (17% объявлений).

Отмечается, что также несложно найти «однушку» за 10 400 грн (7,2% объявлений). В «топ-5» цен также вошли:

6 000 грн — 5,5%;

12 000 грн — 5,2%;

13 800 грн — 4,2%.

Двухкомнатные квартиры чаще всего сдают по 12 000 грн — 9,3% объявлений. Трехкомнатные — по 10 000 грн, 8%.

Самые дорогие и дешевые районы для аренды

Как ссвидетельствует статистика, дороже всего аренда жилья стоит:

в Печерском районе — в среднем 21 000 грн;

Шевченковскои и Оболонском — по 16 500 грн.

Дешевле всего — в Деснянском и Святошинском районах, где средняя плата за аренду составляет 8 500 грн.

Обозреватель По материалам:

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