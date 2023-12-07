В Украине хотят ввести новые правила предоставления отпусков для военнослужащих — Finance.ua

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В Украине хотят ввести новые правила предоставления отпусков для военнослужащих

Казна и Политика
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В Украине хотят ввести новые правила предоставления отпусков для военнослужащих
В Украине хотят ввести новые правила предоставления отпусков для военнослужащих, Фото: novynarnia.com
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, предусматривающий предоставление новых отпусков для военнослужащих, в том числе и по уходу за ребенком.
Об этом говорится в законопроекте № 10 313.
Согласно законопроекту, военнослужащим будет предоставляться отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней с сохранением денежного довольствия в полном объеме.
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Предусматривается также и предоставление военнослужащим отпуска после ранения и лечения. Такие отпуска могут предоставляться на срок до 12 месяцев. Также бойцам могут предоставляться отпуска для прохождения лечения за границей, который может превышать 4 месяца.
Кроме того, отпуска будут предоставляться по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет. Такие отпуска будут предоставляться на срок до 14 календарных дней, но если ребенок будет нуждаться в стационарном лечении, военнослужащие будут освобождаться от исполнения служебных обязанностей на все время их пребывания в стационаре вместе с больным ребенком.
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Напомним, в Верховной Раде обсуждают вопросы возможности вручения повесток через электронную почту и заказным письмом.
Кроме того, украинцев могут обязать носить с собой на постоянной основе военный билет. В настоящее время обсуждается возможность закрепить это на законодательном уровне. Такое решение позволит улучшить мобилизационные процессы.

Как менялись расходы на оборону за годы независимости Украины 🧐

По материалам:
УНН
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