В Украине хотят ввести новые правила предоставления отпусков для военнослужащих — Finance.ua

В Украине хотят ввести новые правила предоставления отпусков для военнослужащих Сегодня 09:12 — Казна и Политика

В Украине хотят ввести новые правила предоставления отпусков для военнослужащих, Фото: novynarnia.com

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, предусматривающий предоставление новых отпусков для военнослужащих, в том числе и по уходу за ребенком.

Об этом говорится в законопроекте № 10 313

Согласно законопроекту, военнослужащим будет предоставляться отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней с сохранением денежного довольствия в полном объеме.

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Предусматривается также и предоставление военнослужащим отпуска после ранения и лечения. Такие отпуска могут предоставляться на срок до 12 месяцев. Также бойцам могут предоставляться отпуска для прохождения лечения за границей, который может превышать 4 месяца.

Кроме того, отпуска будут предоставляться по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет. Такие отпуска будут предоставляться на срок до 14 календарных дней, но если ребенок будет нуждаться в стационарном лечении, военнослужащие будут освобождаться от исполнения служебных обязанностей на все время их пребывания в стационаре вместе с больным ребенком.

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Напомним, в Верховной Раде обсуждают вопросы возможности вручения повесток через электронную почту и заказным письмом.

Кроме того, украинцев могут обязать носить с собой на постоянной основе военный билет. В настоящее время обсуждается возможность закрепить это на законодательном уровне. Такое решение позволит улучшить мобилизационные процессы.

УНН По материалам:

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