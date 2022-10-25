В Украине цифровизируют ряд социальных сервисов — Finance.ua

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В Украине цифровизируют ряд социальных сервисов

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В Украине цифровизируют ряд социальных сервисов
В Украине цифровизируют ряд социальных сервисов
В Украине продолжают цифровизировать сервисы для внутренне перемещенных лиц. В ближайшее время в онлайн переведут все составляющие услуги по усыновлению ребенка.
Об этом в интервью ua.news рассказал Константин Кошеленко, заместитель министра социальной политики Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.
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«Мы продолжаем цифровизировать сервисы для внутренне перемещенных лиц. К примеру, уже совсем скоро предоставим возможность онлайн сняться с учета ВПЛ или изменить место жительства. Также в ближайшее время переведем в онлайн все составляющие услуги усыновления ребенка», — рассказал Кошеленко.
Также будет цифровизировано 6 пособий, таких как:
  • помощь малообеспеченным семьям;
  • помощь на детей одиноким матерям;
  • помощь лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью;
  • помощь на детей, над которыми установлена опека или забота;
  • помощь при усыновлении ребенка;
  • помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком.
«Это все стало возможным благодаря внедрению Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) по всей территории Украины. Кстати, в этом нам помогли международные организации и программы, такие как КПН ООН, TAPAS, EGAP, ПРООН в Украине и другие», — добавил чиновник.
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По его словам, цель команды — цифровизировать социальную сферу и перевести все услуги в онлайн.
«Мы дадим человеку возможность самому выбирать — получить услугу онлайн или офлайн в управлениях соцзащиты населения или ЦПАУ», — пояснил он.

Справка Finance.ua:

  • УК «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) совместно с Министерством цифровой трансформации Украины ввели идентификацию потребителей и получение копий документов с помощью шеринга в приложении «Дія»;
  • украинцы снова смогут подавать заявки на внесение данных о собственном имуществе в Государственный реестр прав на недвижимое имущество всего в несколько кликов на портале «Дія»;
  • в «Дія» можно будет изменить место жительства ВПЛ и отменить статус. Эти услуги анонсировали в Минцифры и призвали украинцев приобщиться к записи на бета-тест.

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По материалам:
ua.news
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