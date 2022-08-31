Минрегион цифровизует программу «Прихисток»: подача заявлений будет происходить онлайн — Finance.ua
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Минрегион цифровизует программу «Прихисток»: подача заявлений будет происходить онлайн

Личные финансы
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Минрегион цифровизует программу «Прихисток»: подача заявлений будет происходить онлайн
Минрегион цифровизует программу «Прихисток»: подача заявлений будет происходить онлайн
Кабинет Министров Украины принял проект постановления, который с 1 сентября вводит цифровизацию процессов, связанных с выплатой компенсации за временное размещение внутренне перемещенных лиц в рамках программы «Прихисток». В частности, принятие заявления на получение компенсации, внесение данных о размещенных переселенцах будет происходить через информационно-аналитическую систему.
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.
«Внедрение такой информационно-аналитической системы для должностных лиц позволит отслеживать реализацию программы „Прихисток“ онлайн и оптимизировать все ее процессы: от принятия заявлений граждан на компенсацию за временное размещение ВПЛ до сбора, обработки и формирования отчетов для выплат. Также благодаря цифровизации уменьшится бумажная нагрузка на органы местного самоуправления и военные администрации», — отметил Алексей Чернышев.
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Также проектом постановления предусмотрена возможность получения компенсации собственниками имущества в возрасте до 18 лет. В частности, их родители или опекуны могут подавать заявления на компенсацию расходов, связанных с безвозмездным временным размещением ВПЛ.
По договоренности Минрегиона с донорами с сентября предусматривается выплата компенсации всем заявителям за счет финансовой помощи от международных организаций. Для обеспечения соответствующих выплат гражданам, которые в августе этого года разместили ВПЛ из числа уязвимых категорий, проектом постановления предусмотрены отдельные формы сбора данных (заявлений, обобщенных перечней и информации).
Напомним, социальная программа «Прихисток» действует по инициативе Правительства. Ее цель — обеспечить жильем вынужденных переселенцев и помочь тем украинцам, которые бесплатно их приютили.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Finance.ua
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