Кабмин планирует в два раза увеличить компенсацию за приют переселенцев — Верещук — Finance.ua
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Кабмин планирует в два раза увеличить компенсацию за приют переселенцев — Верещук

Личные финансы
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Кабмин планирует в два раза увеличить компенсацию за приют переселенцев — Верещук
Кабмин планирует в два раза увеличить компенсацию за приют переселенцев — Верещук
Компенсацию от государства по программе «Прихисток» для лиц, разместивших переселенцев, планируют увеличить в два раза — с 450 до 900 грн.
Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Николаеве во время подхода к прессе, транслировавшегося на ее Фейсбук-странице.
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«Остаются проблемы, которые невозможно решить только на региональном уровне. Поэтому мы подняли вопрос изменений в постановления, входящие в юрисдикцию Кабмина. Люди ожидают, что программа „Прихисток“ будет работать настолько, что не 450, а 900 грн станут обязательными как компенсация от государства, равно как и от международных партнеров, чтобы люди разместили у себя очередных ВПЛ, которых, увы, еще будет много, потому что война продолжается, обстрелы не уменьшаются, и мы понимаем, что зима будет тяжелая», — сказала она.
Также Верещук отметила, что с участием народных избранников был наработан ряд законодательных инициатив о помощи Николаевщине и другим прифронтовым областям, где ведутся боевые действия. Их планируют рассмотреть в ближайшее время, сказала она.

Справка Finance.ua:

  • 5 августа Правительство приняло решение направить 115,6 млн грн на частичную компенсацию расходов на коммунальные услуги за июнь владельцам жилья, которые временно предоставили жилье вынужденным переселенцам в рамках программы «Прихисток». Из них более 31,6 млн грн — это средства резервного фонда государственного бюджета и около 84 млн грн — средства международных, благотворительных организаций и общественных объединений;
  • компенсация от государства идет на покрытие расходов на воду, свет, газ, вывоз мусора, а также покупку дров, пеллет и угля.
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По материалам:
Укрінформ
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