В трех странах ЕС планируют создать центры для помощи украинцам с возвращением домой — Finance.ua

В трех странах ЕС планируют создать центры для помощи украинцам с возвращением домой Сегодня 19:37 — Мир

В трех странах ЕС планируют создать центры для помощи украинцам с возвращением домой

В Чехии, Германии и Польше могут создать специальные центры, которые помогут украинским беженцам вернуться домой.

Об этом пишет чешское издание Deník N.

На следующей неделе вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев обсудит этот вопрос во время своего визита в Чехию.

«Создание центров возвращения в Чехии станет предметом встречи с вице-премьер-министром Украины, ответственным за связи с гражданами Украины за границей Алексеем Чернышевым, прибывающим в Чехию для переговоров 28 января», — рассказала Хана Мала из отдела прессы Министерства внутренних дел.

По данным издания, создание подобных центров возможно также в Берлине. Кроме того, Украина также обсудила проект с Польшей.

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Вновь центры должны помогать украинцам с возвращением, а также служить культурными и общественными центрами.

Справка Finance.ua:

Украина активизирует усилия по поощрению беженцев от войны вернуться из Германии домой. Причиной этого является нехватка рабочей силы;

страны Восточной Европы, уже испытывающие экономические последствия войны россии против Украины, могут столкнуться с новым витком инфляции после завершения боевых действий. Это связано с возможным оттоком украинских беженцев, которые могут покинуть рабочие места;

По мнению президента, принятие закона о множественном гражданстве станет ключевым шагом для содействия возвращению украинцев на родину.

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Слово і Діло По материалам:

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