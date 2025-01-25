В трех странах ЕС планируют создать центры для помощи украинцам с возвращением домой — Finance.ua

В трех странах ЕС планируют создать центры для помощи украинцам с возвращением домой
В Чехии, Германии и Польше могут создать специальные центры, которые помогут украинским беженцам вернуться домой.
Об этом пишет чешское издание Deník N.
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На следующей неделе вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев обсудит этот вопрос во время своего визита в Чехию.
«Создание центров возвращения в Чехии станет предметом встречи с вице-премьер-министром Украины, ответственным за связи с гражданами Украины за границей Алексеем Чернышевым, прибывающим в Чехию для переговоров 28 января», — рассказала Хана Мала из отдела прессы Министерства внутренних дел.
По данным издания, создание подобных центров возможно также в Берлине. Кроме того, Украина также обсудила проект с Польшей.
Вновь центры должны помогать украинцам с возвращением, а также служить культурными и общественными центрами.
Справка Finance.ua:
- Украина активизирует усилия по поощрению беженцев от войны вернуться из Германии домой. Причиной этого является нехватка рабочей силы;
- страны Восточной Европы, уже испытывающие экономические последствия войны россии против Украины, могут столкнуться с новым витком инфляции после завершения боевых действий. Это связано с возможным оттоком украинских беженцев, которые могут покинуть рабочие места;
- По мнению президента, принятие закона о множественном гражданстве станет ключевым шагом для содействия возвращению украинцев на родину.
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