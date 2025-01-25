В трех странах ЕС планируют создать центры для помощи украинцам с возвращением домой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В трех странах ЕС планируют создать центры для помощи украинцам с возвращением домой

Мир
21
В трех странах ЕС планируют создать центры для помощи украинцам с возвращением домой
В трех странах ЕС планируют создать центры для помощи украинцам с возвращением домой
В Чехии, Германии и Польше могут создать специальные центры, которые помогут украинским беженцам вернуться домой.
Об этом пишет чешское издание Deník N.
Читайте также
На следующей неделе вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев обсудит этот вопрос во время своего визита в Чехию.
«Создание центров возвращения в Чехии станет предметом встречи с вице-премьер-министром Украины, ответственным за связи с гражданами Украины за границей Алексеем Чернышевым, прибывающим в Чехию для переговоров 28 января», — рассказала Хана Мала из отдела прессы Министерства внутренних дел.
По данным издания, создание подобных центров возможно также в Берлине. Кроме того, Украина также обсудила проект с Польшей.
Читайте также
Вновь центры должны помогать украинцам с возвращением, а также служить культурными и общественными центрами.

Справка Finance.ua:

  • Украина активизирует усилия по поощрению беженцев от войны вернуться из Германии домой. Причиной этого является нехватка рабочей силы;
  • страны Восточной Европы, уже испытывающие экономические последствия войны россии против Украины, могут столкнуться с новым витком инфляции после завершения боевых действий. Это связано с возможным оттоком украинских беженцев, которые могут покинуть рабочие места;
  • По мнению президента, принятие закона о множественном гражданстве станет ключевым шагом для содействия возвращению украинцев на родину.
Finance.ua стремится быть полезным, поэтому мы запустили опрос, чтобы лучше понимать ваши интересы, цели и предпочтения в контенте.

Пройти опрос

По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.