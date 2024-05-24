В ТЦК объяснили, зачем VIN-код в военном билете и как его получить — Finance.ua
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В ТЦК объяснили, зачем VIN-код в военном билете и как его получить

Личные финансы
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В ТЦК объяснили, зачем VIN-код в военном билете и как его получить
В ТЦК объяснили, зачем VIN-код в военном билете и как его получить
Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные, которые будут обновлять свои данные, теперь будут получать военно-учетный документ с VIN-кодом.
Об этом рассказал Общественному руководитель военного учета, бронирования и внедрения единого государственного реестра военнообязанных Житомирского областного ТЦК и СП Виктор Полторакин.
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Он утверждает, что VIN-код это — учетная запись каждого военнообязанного в едином государственном реестре «Оберег», и при считывании такого штрихкода отображается информация о человеке.
Для получения VIN-кода нужно прибыть в свой территориальный центр комплектования и социальной поддержки и пройти военно-врачебную комиссию.
«Когда человек пришел, обновил свои данные, ему вклеивается VIN-код в его военно-учетный документ. Если у человека нет VIN-кода, то это не значит, что он нарушитель правил военного учета или законодательства. VIN-код нужен прежде всего для того, чтобы, если он приходит в ТЦК и СП для уточнения данных или по другим причинам, оператор Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов может ускорить процесс поиска его данных», — пояснил Полторакин.
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Напомним, заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин рассказал, что теперь сервис «Оберіг» собирает информацию из разных реестров. К примеру, налогоплательщиков. Поэтому по этим данным ТЦК может найти работодателя разыскиваемого военнообязанного и через него организовать прибытие этого человека в военкомат.
После обновления учетных данных военнообязанный по месту жительства может получить направление на военно-врачебную комиссию, которую необходимо будет пройти.

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По материалам:
УНІАН
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