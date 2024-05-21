Работодателям разрешили доставлять военнообязанных сотрудников в ТЦК — Finance.ua
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Работодателям разрешили доставлять военнообязанных сотрудников в ТЦК

Личные финансы
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Работодателям разрешили доставлять военнообязанных сотрудников в ТЦК
Работодателям разрешили доставлять военнообязанных сотрудников в ТЦК
На Украине определили полномочия и ответственность руководителей предприятий в ходе мобилизации. Теперь они смогут доставлять работников в ТЦК.
Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 мая № 560.
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Согласно постановлению руководители предприятий, учреждений, организаций после получения распоряжения главы администрации или руководителя ТЦК:
  • издают приказ о проведении оповещения резервистов и военнообязанных, в котором указываются основание и цель издания, перечень лиц, подлежащих оповещению, дата, время и место их прибытия, способы доставки в ТЦК;
  • организуют через ответственных лиц оповещение в рабочее время работников предприятия (учреждения, организации) путем вручения повесток под их личную подпись;
  • сообщают в письменном виде в трехдневный срок ТЦК о результатах оповещения и исполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства;
  • обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) в пункты сбора ТЦК;
  • безотлагательно информируют соответствующий ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работниках, написавших заявления об увольнении.
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Напомним, постановлением № 560 правительство утвердило Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. В частности, документ определяет, кто и когда может вручать повестки резервистам и военнообязанным.
Отмечается, что вручение повесток осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.
По материалам:
Слово і Діло
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