Работодателям разрешили доставлять военнообязанных сотрудников в ТЦК — Finance.ua

Работодателям разрешили доставлять военнообязанных сотрудников в ТЦК Сегодня 16:14 — Личные финансы

Работодателям разрешили доставлять военнообязанных сотрудников в ТЦК

На Украине определили полномочия и ответственность руководителей предприятий в ходе мобилизации. Теперь они смогут доставлять работников в ТЦК.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 мая № 560.

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Согласно постановлению руководители предприятий, учреждений, организаций после получения распоряжения главы администрации или руководителя ТЦК:

издают приказ о проведении оповещения резервистов и военнообязанных, в котором указываются основание и цель издания, перечень лиц, подлежащих оповещению, дата, время и место их прибытия, способы доставки в ТЦК;

организуют через ответственных лиц оповещение в рабочее время работников предприятия (учреждения, организации) путем вручения повесток под их личную подпись;

сообщают в письменном виде в трехдневный срок ТЦК о результатах оповещения и исполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства;

обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) в пункты сбора ТЦК;

безотлагательно информируют соответствующий ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работниках, написавших заявления об увольнении.

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Напомним, постановлением № 560 правительство утвердило Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. В частности, документ определяет, кто и когда может вручать повестки резервистам и военнообязанным.

Отмечается, что вручение повесток осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Слово і Діло По материалам:

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