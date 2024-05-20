Минобороны запускает электронную очередь в ТЦК: как записаться — Finance.ua
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Минобороны запускает электронную очередь в ТЦК: как записаться

Личные финансы
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Минобороны запускает электронную очередь в ТЦК: как записаться
Минобороны запускает электронную очередь в ТЦК: как записаться
Министерство обороны запустило электронную очередь для посещения территориальных центров комплектования (ТЦК).
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
«Начинаем тестирование нового сервиса от Минобороны — электронной очереди в ТЦК и СП. Предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК — тестирование проходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого. Уже скоро подключим значительно больше», — сказано в сообщении.
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Полный список можно найти по ссылке.

Как записаться в э-очередь

1. Выберите ТЦК и СП, где вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации.
2. Введите персональные данные для записи.
3. Подтвердите телефонный номер.
4. Получите сообщение с датой и временем вашего визита.
Минобороны запускает электронную очередь в ТЦК: как записаться
Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу обновленный Закон о мобилизации. В этот день Министерство обороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов.

Обновить данные можно любым из удобных способов:

  • онлайн — через приложение Резерв+. После обновления данных в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра «Оберег» относительно себя;
  • офлайн — в Территориальных центрах комплектования или в Центрах предоставления административных услуг, действующих по всей стране. Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, вы получите соответствующую отметку в военный билет.
Военнообязанным вклеивают в военно-учетный документ штрих-код (VIN-код). Фактически это идентификационный код, который Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически присваивает военнообязанному. Он, в частности, свидетельствует, что человек выполнил требования закона о мобилизации и обновил данные в ТЦК.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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