В Швеции разработали искусственные выбоины, которые появляются только перед теми, кто превышает скорость — Finance.ua
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В Швеции разработали искусственные выбоины, которые появляются только перед теми, кто превышает скорость

Технологии&Авто
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В Швеции разработали искусственные выбоины, которые появляются только перед теми, кто превышает скорость
В Швеции разработали искусственные выбоины, которые появляются только перед теми, кто превышает скорость
Простая по схеме и не дорогая по стоимости экспериментальная система Actibump шведской компании Edeva напоминает слишком быстро едущим водителям об ограничении скорости.
О принципе действия Actibump рассказывает motorbiscuit.com.

Как это работает

Технология Actibump проста по принципу действия. Радары перед установленной зоной мониторинга измеряют скорость приближающегося автомобиля.
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В случае превышения водителем скорости система это фиксирует и автоматически подает команду на блок управления.
Встроенный в дорожное покрытие на уровне земли клапан открывается, благодаря чему образуется канавка глубиной 6 см.
В Швеции разработали искусственные выбоины, которые появляются только перед теми, кто превышает скорость
Таким образом на дорожном полотне появляется искусственная выбоина. Она хорошо заметна водителю, но ему на скорости уже не избежать ощутимого пинка. Ущерб это не нанесет, но о скорости «напомнит». Если же водитель едет с разрешенной скоростью, дорога остается ровной.

Исключения для экстренных служб

О наличии системы заблаговременно сообщают дорожные знаки и дорожная разметка. Поэтому у водителей достаточно времени, чтобы проверить свою скорость и при необходимости скорректировать ее.
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Конечно, исключения могут быть. Они сделаны для карет скорой помощи, пожарных и полицейских машин. Правда, это при условии, что их экипажи спешат в чрезвычайных ситуациях.
Для беспрепятственного проезда им выдаются специальные транспондеры, с помощью которых можно отключить систему.
Все участники дорожного движения, едущие с разрешенной скоростью, даже не замечают системы. Велосипедисты же могут проехать мимо стальных плит.
Особенно эффективна такая система на подъездах к школам, перед нерегулируемыми оживленными перекрестками, на подъезде к местам массового отдыха людей.
Разработчики Edeva отмечают, что Actibump можно эффективно использовать перед пунктами сбора таможенных пошлин или таможенными пунктами, а также в местах, где много пешеходов ходит между транспортными средствами.
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Если автомобиль в исправном техническом состоянии, то повреждения от 6-сантиметровой ямки и препятствия на выезде из нее не будет.
В компании также отмечают, что механической уборке улиц и расчистке снега устройство не будет мешать, как часто это происходит из-за неровностей.
Система для двух полос стоит в пределах 45 тыс. евро. Шведский производитель Edeva уже смонтировал более ста установок в скандинавских странах. Первый Actibump был установлен в Линчепинге, Швеция, в 2010 году.
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Установки действуют на объектах в столице Швеции в Стокгольме, а также в меньших городах сети дорог Шведской транспортной администрации. Есть такие установки даже в Австралии, не говоря уже о гораздо более близкой Исландии.
Это практически тот же «лежачий полицейский». Разница лишь в том, что тот холмиком вверх создает преграду, а Actibump — ямкой вниз делает то же самое.

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По материалам:
Телеканал 24
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