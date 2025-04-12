В Швеции разработали искусственные выбоины, которые появляются только перед теми, кто превышает скорость — Finance.ua

В Швеции разработали искусственные выбоины, которые появляются только перед теми, кто превышает скорость 12.04.2025, 00:09 — Технологии&Авто

В Швеции разработали искусственные выбоины, которые появляются только перед теми, кто превышает скорость

Простая по схеме и не дорогая по стоимости экспериментальная система Actibump шведской компании Edeva напоминает слишком быстро едущим водителям об ограничении скорости.

О принципе действия Actibump рассказывает motorbiscuit.com.

Как это работает

Технология Actibump проста по принципу действия. Радары перед установленной зоной мониторинга измеряют скорость приближающегося автомобиля.

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В случае превышения водителем скорости система это фиксирует и автоматически подает команду на блок управления.

Встроенный в дорожное покрытие на уровне земли клапан открывается, благодаря чему образуется канавка глубиной 6 см.

Таким образом на дорожном полотне появляется искусственная выбоина. Она хорошо заметна водителю, но ему на скорости уже не избежать ощутимого пинка. Ущерб это не нанесет, но о скорости «напомнит». Если же водитель едет с разрешенной скоростью, дорога остается ровной.

Исключения для экстренных служб

О наличии системы заблаговременно сообщают дорожные знаки и дорожная разметка. Поэтому у водителей достаточно времени, чтобы проверить свою скорость и при необходимости скорректировать ее.

Конечно, исключения могут быть. Они сделаны для карет скорой помощи, пожарных и полицейских машин. Правда, это при условии, что их экипажи спешат в чрезвычайных ситуациях.

Для беспрепятственного проезда им выдаются специальные транспондеры, с помощью которых можно отключить систему.

Все участники дорожного движения, едущие с разрешенной скоростью, даже не замечают системы. Велосипедисты же могут проехать мимо стальных плит.

Особенно эффективна такая система на подъездах к школам, перед нерегулируемыми оживленными перекрестками, на подъезде к местам массового отдыха людей.

Разработчики Edeva отмечают, что Actibump можно эффективно использовать перед пунктами сбора таможенных пошлин или таможенными пунктами, а также в местах, где много пешеходов ходит между транспортными средствами.

Если автомобиль в исправном техническом состоянии, то повреждения от 6-сантиметровой ямки и препятствия на выезде из нее не будет.

В компании также отмечают, что механической уборке улиц и расчистке снега устройство не будет мешать, как часто это происходит из-за неровностей.

Система для двух полос стоит в пределах 45 тыс. евро. Шведский производитель Edeva уже смонтировал более ста установок в скандинавских странах. Первый Actibump был установлен в Линчепинге, Швеция, в 2010 году.

Установки действуют на объектах в столице Швеции в Стокгольме, а также в меньших городах сети дорог Шведской транспортной администрации. Есть такие установки даже в Австралии, не говоря уже о гораздо более близкой Исландии.

Это практически тот же «лежачий полицейский». Разница лишь в том, что тот холмиком вверх создает преграду, а Actibump — ямкой вниз делает то же самое.

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Телеканал 24 По материалам:

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