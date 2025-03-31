В Киеве сократили количество участков, где разрешено повышение скорости до 80 км/ч — Finance.ua
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В Киеве сократили количество участков, где разрешено повышение скорости до 80 км/ч

Личные финансы
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В Киеве сократили количество участков, где разрешено повышение скорости до 80 км/ч
В Киеве сократили количество участков, где разрешено повышение скорости до 80 км/ч
В Киеве ограничат количество участков для повышения скоростного режима.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Так, по результатам комиссионного обследования столичных улиц потенциальное количество участков, где скоростной режим мог быть повышен до 80 км/ч, сократили с указанных 17 до 7.
Впрочем, после дополнительного анализа аварийности участков на трех из них выявили случаи ДТП со летальными случаями в 2024 году.
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На этих трех отрезках — Приднепровском шоссе, Столичном шоссе и просп. Николая Бажана — повышение скорости не разрешат.
Следовательно, увеличение скоростного режима до 80 км/ч в столице возможно только на четырех участках:
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
  • просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);
  • ул. Набережно-Рыбацкая (только в одном направлении — от ул. Электриков до Гаванского моста).
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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