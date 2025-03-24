Для кого подойдет автокредитование и лизинг (преимущества и недостатки) — Finance.ua

Для кого подойдет автокредитование и лизинг (преимущества и недостатки) Сегодня 08:00 — Технологии&Авто

Для кого подойдет автокредитование и лизинг (преимущества и недостатки)

Нужда в транспортном средстве особенно актуальна в период полномасштабной войны, ведь может закрыть немало потребностей. Именно машина является тем мобильным средством, которое поможет быстро переехать в безопасное место или отвезти какую-либо помощь.

Что делать, если авто нужно, а соответствующих денег для его приобретения у вас нет? Здесь можно рассмотреть варианты автокредита или лизинга.

Finance.ua остановился на каждом из вариантов. Расскажем, в чем именно заключается разница между ними:

Каждая из этих частей имеет свои достоинства и минусы. В одной ситуации клиенту больше подойдет автокредит, в другой — автомобиль в лизинг. Просто нужно самостоятельно сравнить финансовые параметры каждой операции, а затем сделать свой выбор.

Автокредитование выгодно тем, кто пока не имеет возможности приобрести авто, но вскоре хочет стать его владельцем.

Если вам важно стать владельцем автомобиля сразу после выплаты кредита и вы планируете долго пользоваться машиной (не менять ее каждые 3−5 лет), автокредитование позволит вам получить полную собственность на автомобиль после окончания кредита.

Это даст вам больше гибкости в управлении транспортным средством, поскольку вы не будете ограничены условиями, которые могут находиться в лизинговом договоре (например, ограничение на пробег, использование авто в определенных целях и т. д. ).

Лизинг авто (оперативный) дает возможность пользоваться автомобилем без необходимости его выкупа, что дает свободу менять авто на более новое через несколько лет. Это идеальный вариант для тех, кто хочет иметь новые машины без больших начальных затрат и не желает заниматься продажей или содержанием в долгосрочной перспективе.

Оперативный лизинг стал популярен, в том числе среди бизнесменов и предприятий, поскольку позволяет быстро обновлять автопарк без больших первоначальных затрат и с минимальными обязательствами.

Лизинг авто (финансовый) как средство приобретения имущества подойдет организациям, для которых необходимый срок эксплуатации лизингового имущества примерно равен возможному сроку его полезного использования.

При этом есть смысл выкупить имущество по истечении срока лизинга и получить его в собственность. Такой способ — самый доступный и надежный, если у предприятия проблемы с собственными ресурсами. Для физических лиц это может быть выгодно, если вы не хотите тратить большую сумму сразу, но планируете пользоваться автомобилем несколько лет и хотите в конце выкупить его.

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