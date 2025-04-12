На украинском рынке вырос спрос на грузовики — Finance.ua

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На украинском рынке вырос спрос на грузовики

Технологии&Авто
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На украинском рынке вырос спрос на грузовики
На украинском рынке вырос спрос на грузовики
В прошлом месяце на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 996 автомобилей, что на 18% больше, чем в предыдущем месяце.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По сравнению с мартом прошлого года, регистрации новых коммерческих авто упали на 6%.
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих автомобилей в прошлом месяце вошли:
  1. MAN — 170 ед.;
  2. Renault — 134 ед.;
  3. Iveco — 88 ед.;
  4. Ford — 83 ед.;
  5. Peugeot — 68 ед.
Итого с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 2813 новых машин, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По материалам:
Finance.ua
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