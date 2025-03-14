Япония представила новый скоростной поезд, устойчивый к землетрясениям (фото, видео) — Finance.ua

Япония представила новый скоростной поезд, устойчивый к землетрясениям (фото, видео) Сегодня 06:06 — Технологии&Авто

Япония представила новый скоростной поезд, устойчивый к землетрясениям (фото, видео)

Япония представила новый «сейсмоустойчивый» скоростной поезд со скоростью 200 миль/час (320 км/ч), разработанный британской фирмой. Об этом пишет dailymail

Новый поезд Восточно-Японской железнодорожной компании (JR East) — E10 — выйдет в эксплуатацию в 2030 году и заменит существующие скоростные поезда E2 и E5 на маршруте Тохоку, соединяющем Токио с городом Аомори на севере страны.

Tangerine было поручено создать как «впечатляющий» двухцветный поезд с «утонченным интерьером, который охватывает разные классы пассажиров».

Ярко-зеленый цвет в верхней части поезда называется «цугару», а темно-зеленый цвет в нижней части — «вечерний вяз». Его графические формы отражают силуэты цветов сакуры — знаковый символ Японии.

Сеть поезда подключена к датчикам землетрясений. Если фиксируется толчок — поезд автоматически останавливается. У него будут более короткий тормозной путь и «динамические демпферы для поглощения тряски во время землетрясений», чтобы предотвратить повреждение поезда и сход с рельсов.

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