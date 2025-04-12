Apple готовит новинки к 20-летию выхода iPhone — Finance.ua

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Apple готовит новинки к 20-летию выхода iPhone

Технологии&Авто
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Apple готовит новинки к 20-летию выхода iPhone
Apple готовит новинки к 20-летию выхода iPhone, Фото: ілюстративне
В 2027 году компания Apple отметит 20 лет с момента выхода первого iPhone и, по сообщению Марка Гурмана, планирует устроить настоящий прорыв. Среди новшеств ожидается складной iPhone, над которым, по слухам, работают уже несколько лет, а также новая версия iPhone Pro, где стекло будет использоваться гораздо шире.
Об этом пишет PCMag.

Что готовит Apple к годовщине iPhone

К появлению юбилейных моделей глобальных перемен в дизайне не предвидится. Гурман считает, что iPhone 17 Pro не будет настолько отличаться от 16 Pro, как многие ожидают.
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Передняя часть модели будет похожа на предыдущую, а основная камера будет размещаться на сплошной панели, которая будет перекрывать всю ширину смартфона.
При этом не будет двухцветной задней крышки: увеличенный блок камеры окрасят в тот же цвет, что и корпусное покрытие.
Учитывая прошлый опыт, серия iPhone 17, включая iPhone 17 Air, предположительно будет презентована в сентябре. Хотя общий вид может быть близок к iPhone 16, инсайдеры указывают на многочисленные технические обновления внутри устройства.
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Аналитики уже не впервые говорят о вероятном дебюте складного iPhone в 2026 или 2027 годах. Минг-Чи Куо предполагает, что цена такой новинки может колебаться в пределах 2000−2500 долларов, что примерно соответствует стартовой стоимости Samsung Galaxy Z Fold 6 (чуть больше 2000 долларов на момент запуска).
Ранее в феврале 2024 года издание The Information сообщало, что Apple действительно работает над складным iPhone, однако столкнулась с проблемами прочности.
Первоначально планировалось запустить такую ​​модель примерно в 2025 году вместе с iPhone 16 или iPhone 17, однако технические сложности заставили сместить график.
По материалам:
Novyny.live
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