В сентябре украинский бизнес улучшил оценки деятельности, но планирует сокращение персонала — данные НБУ Сегодня 17:12 — Фондовый рынок

В сентябре украинский бизнес улучшил оценки деятельности, но планирует сокращение персонала — данные НБУ

В сентябре 2024 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) поднялся до 48,7 по сравнению с 48,4 в прошлом месяце.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Улучшению ожиданий бизнеса способствовал ряд факторов, в частности:

оживление внутреннего спроса;

бюджетное финансирование для восстановления инфраструктуры и дорог;

стабильная работа морского коридора и другие.

В то же время продолжали сдерживать активность обстрелы критической инфраструктуры, ухудшение курсовых ожиданий, повышение акцизов на горючее и т. д.

Как изменились ожидания участников опроса

Предприятия торговли наиболее оптимистично оценили результаты своей деятельности. Этому способствовали оживленный потребительский спрос, достаточное предложение товаров и расширение цепей снабжения: секторальный индекс составил 52.1 (в августе — 50.4).

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Предприятия промышленности дали положительные оценки своей деловой активности благодаря постоянному потребительскому спросу, наращиванию производства и налаживанию логистики: секторальный индекс — 50.3 (в августе — 48.6).

Предприятия строительства сохранили положительные оценки своих экономических результатов в ближайшей перспективе, учитывая бюджетное финансирование строительства дорог и инфраструктуры, а также сезонный фактор: секторальный индекс — 50.1 (в августе — 50.7).

Предприятия сферы услуг усилили негативные оценки из-за дефицита квалифицированных кадров и увеличения затрат бизнеса на оплату труда и альтернативные источники энергоснабжения: секторальный индекс — 44.6 (в августе — 46.5).

Сокращение на рынке труда

Все участники опроса прогнозировали удорожание цен или тарифов на собственную продукцию и услуги.

Ситуация на рынке труда остается неустойчивой. Только предприятия строительства не настроены на сокращение персонала.

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Руководители других секторов прогнозируют уменьшение общей численности работников, больше всего — в сфере услуг.

Напомним, украинский бизнес нуждается в смягчении действующих валютных ограничений. Кроме того, представители бизнеса считают актуальным вопрос оплаты импортных товаров и услуг, поставки которых были осуществлены до 23 февраля 2021 года.

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