Большинство бизнесов готовы к отключениям э/э и имеют планы, как пережить зиму — опрос — Finance.ua
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Большинство бизнесов готовы к отключениям э/э и имеют планы, как пережить зиму — опрос

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Большинство бизнесов готовы к отключениям э/э и имеют планы, как пережить зиму — опрос
Большинство бизнесов готовы к отключениям э/э и имеют планы, как пережить зиму — опрос
Подавляющее большинство (88%) из 139 компаний, которые работают в различных сферах экономики Украины и являются участниками опроса Американской торговой палаты / Devoitte: стратегия устойчивости к зиме 2024−2025, готовы к длительным отключениям электроэнергии, а треть из них могут самостоятельно обеспечить свое энергоснабжение в течение 24 часов и больше.
Это следует из результатов опроса.
Как отметила партнер департамента консалтинга Devoitte в Украине Елена Бойченко, почти 80% опрошенных компаний заявили, что отсутствие электроэнергии безусловно влияет на их деятельность, и поэтому они уделили внимание альтернативному энергообеспечению, в том числе с 2022 года.
«Практически все участники нашего опроса — 94% - говорят, что у них есть планы относительно того, как они собираются пережить зиму, или они такие планы разрабатывают», — отметила Бойченко.
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В то же время генераторы являются одним из самых распространенных источников энергии — их применяют 86% опрошенных, 14% пользуются солнечными панелями, 13% имеют газовые установки, 11% импортируют электроэнергию, по 1% опрошенных имеют био- и ветроустановки, 4% не пользуются резервными источниками.
Около 40% предприятий пытаются диверсифицировать свои источники энергии, пытаясь объединить генераторы с другими типами энергии, например, солнечными панелями или газовыми установками.
Наиболее значительным влиянием длительных отключений электроэнергии, о котором сообщили почти две трети респондентов (62%), является увеличение финансовых затрат на закупку топлива, генераторов и т. п. Большинство компаний также отметили высокую стоимость и недостаточное количество резервного оборудования.
Проведенный опрос определил, что от длительного отсутствия э/э больше всего страдают сектор продаж (35%), производственный сектор (32%) и IT (27%).
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Бойченко также отметила, что отключения э/э существенно влияют на работу складов, логистику, транспорт, офисы.
По ее словам, 22% респондентов пришлось вносить изменения в их деятельность, в частности, переносить производственные площадки (в пределах и за пределы Украины) или отдавать часть функций на аутсорсинг, а также прекращать деятельность.
В то же время отмечалось, что компании сосредотачиваются на некоторых решениях по повышению энергоэффективности, оптимизации освещения, чтобы минимизировать потребление электроэнергии, некоторые задумываются об изменении рабочих графиков.
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Также представительница Devoitte обратила внимание, что обеспечение бесперебойного электроснабжения в офисных помещениях увеличило количество работающих в них работников, прежде всего тех, кто находится на удаленной работе.
В то же время она акцентировала, что большинство респондентов, работающих в Украине, пытаются найти решения, позволяющие удержать сотрудников и работать внутри страны.
В то же время, как следует из презентации, 69% респондентов считают программу финансовой поддержки для установки резервного электроснабжения и/или дополнительной генерации ключевыми мерами поддержки своего бизнеса.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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