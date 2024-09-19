ЕС выделяет 160 млн евро на подготовку энергосистемы Украины к зиме — Finance.ua

ЕС выделяет 160 млн евро на подготовку энергосистемы Украины к зиме Сегодня 15:45 — Энергетика

ЕС выделяет 160 млн евро на подготовку энергосистемы Украины к зиме

Евросоюз предоставляет 160 млн евро, чтобы помочь Украине подготовиться к еще одной зиме в условиях российских ударов по энергосистеме.

Об этом объявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС предоставляет дополнительную сумму объемом около 160 млн евро на эту зиму, что будет включать 60 млн евро гуманитарной помощи — например, на обустройство пунктов обогрева и обогреватели, и около 100 млн евро на ремонтные работы и генерацию из возобновляемых источников.

«И эта сумма — 100 млн — предоставляется из доходов от замороженных в Европе российских активов. Это совершенно справедливо, чтобы россия заплатила за разрушенное», — объявила фон дер Ляйен.

Читайте также В Брюсселе заявили о готовности увеличить поставки электроэнергии в Украину

Фон дер Ляйен отметила, что с начала полномасштабной войны ЕС предоставил на энергетическую поддержку Украины около 2 млрд евро — и это минимальная оценка, поскольку не учитывает стоимость всего оборудования, предоставленного физически.

Среди прочего Украина получила более 10 тысяч генераторов и трансформаторов через Механизм гражданской защиты ЕС.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.