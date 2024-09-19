ЕС выделяет 160 млн евро на подготовку энергосистемы Украины к зиме — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС выделяет 160 млн евро на подготовку энергосистемы Украины к зиме

Энергетика
25
ЕС выделяет 160 млн евро на подготовку энергосистемы Украины к зиме
ЕС выделяет 160 млн евро на подготовку энергосистемы Украины к зиме
Евросоюз предоставляет 160 млн евро, чтобы помочь Украине подготовиться к еще одной зиме в условиях российских ударов по энергосистеме.
Об этом объявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Читайте также
Она отметила, что ЕС предоставляет дополнительную сумму объемом около 160 млн евро на эту зиму, что будет включать 60 млн евро гуманитарной помощи — например, на обустройство пунктов обогрева и обогреватели, и около 100 млн евро на ремонтные работы и генерацию из возобновляемых источников.
«И эта сумма — 100 млн — предоставляется из доходов от замороженных в Европе российских активов. Это совершенно справедливо, чтобы россия заплатила за разрушенное», — объявила фон дер Ляйен.
Читайте также
Фон дер Ляйен отметила, что с начала полномасштабной войны ЕС предоставил на энергетическую поддержку Украины около 2 млрд евро — и это минимальная оценка, поскольку не учитывает стоимость всего оборудования, предоставленного физически.
Среди прочего Украина получила более 10 тысяч генераторов и трансформаторов через Механизм гражданской защиты ЕС.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.