Ударам по энергоструктуре подверглись все регионы Украины, по некоторым объектам стреляли более 40 раз — Офис генпрокурора — Finance.ua
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Ударам по энергоструктуре подверглись все регионы Украины, по некоторым объектам стреляли более 40 раз — Офис генпрокурора

Энергетика
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Ударам по энергоструктуре подверглись все регионы Украины, по некоторым объектам стреляли более 40 раз — Офис генпрокурора
Ударам по энергоструктуре подверглись все регионы Украины, по некоторым объектам стреляли более 40 раз — Офис генпрокурора
российские оккупанты наносят удары по энергообъектам в каждой области Украины, по некоторым враг бил более 40 раз, всего войска рф повредили в Украине 184 тысячи гражданских объектов.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
«Ни один регион Украины не избежал нападения на энергоструктуру. При этом по некоторым энергетическим объектам удары наносили более 40 раз», — рассказал первый заместитель генерального прокурора Алексей Хоменко в среду на очередной международной конференции United for Justice на тему привлечения к ответственности за обстрелы рф гражданской инфраструктуры Украины.
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Что касается средств поражения, то, по словам Хоменко, враг наносил удары всеми видами вооружения — от артиллеристских систем до ракет Х-101.
Также он сообщил, что атакам оккупанта подверглись почти все виды энергогенерирующих и энергораспределительных предприятий.
«Украинской энергосистеме нанесен ущерб более чем на $1 млрд», — сообщил Хоменко, подчеркнув, что точную сумму убытков установить пока невозможно.
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Кроме того, он рассказал, что в результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре погибли гражданские лица, в том числе — сотрудники энергопредприятий. «Погибли 35 человек, более сотни получили ранения», — подчеркнул первый заместитель генпрокурора.
Заместитель главы Службы безопасности Украины Сергей Наумюк сообщил, что по фактам обстрела российскими войсками гражданской и критической инфраструктуры следователи расследуют более 2 тыс. 300 уголовных дел.
Генеральный прокурор Андрей Костин проинформировал, что на сегодняшний день повреждено более 184 тысяч гражданских объектов. «Массированный и системный характер атак имеет негативные последствия для гражданского населения. Мы работаем для обеспечения наказания за эти преступления и на национальном, и на международном уровне», — сказал генпрокурор в ходе конференции.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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