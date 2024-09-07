Сколько лет Украина будет сталкиваться с проблемами электроснабжения — Finance.ua

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Сколько лет Украина будет сталкиваться с проблемами электроснабжения

Энергетика
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Сколько лет Украина будет сталкиваться с проблемами электроснабжения
Сколько лет Украина будет сталкиваться с проблемами электроснабжения
россияне продолжают целенаправленно бить по объектам украинской энергосистемы, в частности по распределительным станциям электроэнергии. Энергетики делают все возможное для быстрого восстановления, однако на решение проблем может понадобиться еще года два.
Об этом рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский в комментарии 24 каналу.
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Он отметил, что в Украине был разработан план, как уменьшить влияние российских атак на выработку электроэнергии. Речь идет о маневровой распределительной энергетике.
«Работать с избытком или недостатком можно, применяя экспорт или импорт электроэнергии. В любой момент Украина сможет закупить ее у Европы или Европа у нас. Раньше были случаи, когда мы не могли экспортировать энергию, однако ее было в избытке, из-за чего приходилось отключать атомные реакторы», — сказал Закревский.
Эксперт считает, что через 2 года украинская энергетика может стать неуязвимой благодаря децентрализации энергосистем, что значительно усложнит атаки противника.
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Напомним, Украина сократила импорт электроэнергии в августе на 43% по сравнению с предыдущим месяцем.
Сообщается, что больше всего сократился импорт электроэнергии из Польши, на 57,5% - до 48,2 тыс. МВт-ч. Наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия, 43%.
По материалам:
Телеканал 24
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