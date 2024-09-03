В этом году в Украине могут запустить 7 биометановых проектов — Finance.ua

В этом году в Украине могут запустить 7 биометановых проектов Сегодня 19:30 — Энергетика

В этом году в Украине могут запустить 7 биометановых проектов

В Украине сейчас есть 7 биометановых проектов, которые планируются к запуску уже в этом году.

Об этом сообщил глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха, сообщает ExPro.

Речь идет о:

проекте ООО «Галс Агро» в Черниговской области, мощность — 3 млн куб. м/год, присоединение — ГРМ;

проекте Группы компаний Vitargo в Хмельницкой области, мощность — 3 млн куб.м./год, присоединение — ГРМ;

проекте ООО «Теофипольская энергетическая компания» в Хмельницкой области, мощность — 56 млн куб. м/год, присоединение — ГТС;

проекте ООО «Галс Агро» в Киевской области, мощность — 3 млн куб.м./год, присоединение — ГРМ;

проекте ООО «ЮМ Ликвид Газ» в Винницкой области, мощность — 11 млн куб.м./год, присоединение — Bio LNG;

проекте МХП в Винницкой области, мощность — 24 млн куб.м./год, присоединение — Bio LNG;

проекте МХП в Днепропетровской области, мощность — 11 млн куб.м./год, присоединение — ГРМ.

По данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», в Украине на март текущего года было 77 биогазовых установок мощностью до 260 млн куб. м/год, которые могут переработать почти на 150 млн кубометров биометана.

ExPro По материалам:

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