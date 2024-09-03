В этом году в Украине могут запустить 7 биометановых проектов — Finance.ua
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В этом году в Украине могут запустить 7 биометановых проектов

Энергетика
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В этом году в Украине могут запустить 7 биометановых проектов
В этом году в Украине могут запустить 7 биометановых проектов
В Украине сейчас есть 7 биометановых проектов, которые планируются к запуску уже в этом году.
Об этом сообщил глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха, сообщает ExPro.
Речь идет о:
  • проекте ООО «Галс Агро» в Черниговской области, мощность — 3 млн куб. м/год, присоединение — ГРМ;
  • проекте Группы компаний Vitargo в Хмельницкой области, мощность — 3 млн куб.м./год, присоединение — ГРМ;
  • проекте ООО «Теофипольская энергетическая компания» в Хмельницкой области, мощность — 56 млн куб. м/год, присоединение — ГТС;
  • проекте ООО «Галс Агро» в Киевской области, мощность — 3 млн куб.м./год, присоединение — ГРМ;
  • проекте ООО «ЮМ Ликвид Газ» в Винницкой области, мощность — 11 млн куб.м./год, присоединение — Bio LNG;
  • проекте МХП в Винницкой области, мощность — 24 млн куб.м./год, присоединение — Bio LNG;
  • проекте МХП в Днепропетровской области, мощность — 11 млн куб.м./год, присоединение — ГРМ.
По данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», в Украине на март текущего года было 77 биогазовых установок мощностью до 260 млн куб. м/год, которые могут переработать почти на 150 млн кубометров биометана.
По материалам:
ExPro
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