Владимир Зеленский установил четкие сроки и требования по защите энергетической инфраструктуры Украины — Finance.ua

Владимир Зеленский установил четкие сроки и требования по защите энергетической инфраструктуры Украины Сегодня 11:37 — Энергетика

Владимир Зеленский установил четкие сроки и требования по защите энергетической инфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал о новых требованиях и сроках защиты энергетической инфраструктуры Украины.

Президент сообщил, что в понедельник провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались ключевые вопросы, в том числе защита энергетических объектов от российских ударов и обеспечение позиций Сил обороны Украины на фронте.

«Об энергетике: есть четкие сроки и требования по каждому объекту, по физической защите и по прикрытию с воздуха. Нужен совершенно такой же четкий подход к реализации всех необходимых мер. Ответственность за это исключительно персональная — и за строительство защиты, и за работу ПВО», — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что власти активно работают над комплектацией боевых бригад и резервных подразделений. Министр обороны Рустем Умеров доложил о результатах 24-го «Рамштайна» и переговорах с партнерами.

«Все достигнутые договоренности должны быть реализованы очень быстро. То, что нужно в сентябре, должно быть поставлено в наши войска именно в сентябре. То, о чем мы договорились на другие месяцы, тоже должно быть вовремя. От качества логистики в поставках и выполнении всех обещаний партнерами напрямую зависит ход войны», — подчеркнул президент.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.