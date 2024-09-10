Владимир Зеленский установил четкие сроки и требования по защите энергетической инфраструктуры Украины — Finance.ua
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Владимир Зеленский установил четкие сроки и требования по защите энергетической инфраструктуры Украины

Энергетика
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Владимир Зеленский установил четкие сроки и требования по защите энергетической инфраструктуры Украины
Владимир Зеленский установил четкие сроки и требования по защите энергетической инфраструктуры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал о новых требованиях и сроках защиты энергетической инфраструктуры Украины.
Президент сообщил, что в понедельник провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались ключевые вопросы, в том числе защита энергетических объектов от российских ударов и обеспечение позиций Сил обороны Украины на фронте.
«Об энергетике: есть четкие сроки и требования по каждому объекту, по физической защите и по прикрытию с воздуха. Нужен совершенно такой же четкий подход к реализации всех необходимых мер. Ответственность за это исключительно персональная — и за строительство защиты, и за работу ПВО»,
— отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что власти активно работают над комплектацией боевых бригад и резервных подразделений. Министр обороны Рустем Умеров доложил о результатах 24-го «Рамштайна» и переговорах с партнерами.
«Все достигнутые договоренности должны быть реализованы очень быстро. То, что нужно в сентябре, должно быть поставлено в наши войска именно в сентябре. То, о чем мы договорились на другие месяцы, тоже должно быть вовремя. От качества логистики в поставках и выполнении всех обещаний партнерами напрямую зависит ход войны», — подчеркнул президент.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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