В Брюсселе заявили о готовности увеличить поставки электроэнергии в Украину — Finance.ua

В Брюсселе заявили о готовности увеличить поставки электроэнергии в Украину Сегодня 17:39 — Энергетика

В Брюсселе заявили о готовности увеличить поставки электроэнергии в Украину

В Еврокомиссии работают над увеличением максимального объема поставок электроэнергии в Украину. Поддержку необходимо активизировать с приближением сложной зимы.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, говорится на сайте Еврокомиссии

«Мы работаем с ENTSO-E над увеличением максимальной мощности экспорта электроэнергии в Украину», — сказала она.

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По ее словам, из-за постоянных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украина потеряла почти половину своих мощностей по производству электроэнергии.

«Люди будут в холоде и темноте в ближайшие месяцы, если мы не усилим нашу поддержку», — сообщила еврокомиссар.

Симсон заявила, что ЕС уже оказал большую поддержку, сосредоточившись на ремонте, распределении генераторов и увеличении импорта электроэнергии из ЕС.

Через Фонд поддержки энергетики Украины Энергетическое сообщество, Еврокомиссия, государства-члены и другие доноры мобилизовали около 510 млн евро на ремонт поврежденных установок, децентрализованное производство газа и возобновляемой энергии, а также на резервное электроснабжение гражданской инфраструктуры.

«Все эти усилия необходимо активизировать с приближением зимы во избежание худшего», — добавила она.

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