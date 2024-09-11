В Брюсселе заявили о готовности увеличить поставки электроэнергии в Украину — Finance.ua

В Брюсселе заявили о готовности увеличить поставки электроэнергии в Украину
В Еврокомиссии работают над увеличением максимального объема поставок электроэнергии в Украину. Поддержку необходимо активизировать с приближением сложной зимы.
Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, говорится на сайте Еврокомиссии.
«Мы работаем с ENTSO-E над увеличением максимальной мощности экспорта электроэнергии в Украину», — сказала она.
По ее словам, из-за постоянных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украина потеряла почти половину своих мощностей по производству электроэнергии.
«Люди будут в холоде и темноте в ближайшие месяцы, если мы не усилим нашу поддержку», — сообщила еврокомиссар.
Симсон заявила, что ЕС уже оказал большую поддержку, сосредоточившись на ремонте, распределении генераторов и увеличении импорта электроэнергии из ЕС.
Через Фонд поддержки энергетики Украины Энергетическое сообщество, Еврокомиссия, государства-члены и другие доноры мобилизовали около 510 млн евро на ремонт поврежденных установок, децентрализованное производство газа и возобновляемой энергии, а также на резервное электроснабжение гражданской инфраструктуры.
«Все эти усилия необходимо активизировать с приближением зимы во избежание худшего», — добавила она.
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