Отопительный сезон будет самым тяжелым: Шмыгаль сделал неутешительный прогноз на зиму — Finance.ua

Отопительный сезон будет самым тяжелым: Шмыгаль сделал неутешительный прогноз на зиму Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Отопительный сезон будет самым тяжелым: Шмыгаль сделал неутешительный прогноз на зиму

Энергетическая устойчивость Украины будет одним из самых больших вызовов во время нынешнего зимнего периода. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

«Энергетическая устойчивость — один из наших с вами наибольших вызовов нынешней зимой, осенью. Мы успешно прошли фактически три отопительных сезона. Эта (зима — УНИАН) будет не менее тяжелой, возможно, самой тяжелой», — сказал Шмыгаль.

По его словам, в Украине увеличивается автономность критической инфраструктуры и увеличивается добыча газа. За семь месяцев 2024 года группа «Нафтогаз» добыла 8,6 млрд кубометров газа. Это более чем на 7% больше, чем в прошлом году.

«Эту зиму также планируем пройти на газу собственной добычи, что немаловажно. Прошлую зиму мы прошли собственными силами без привлечения помощи от наших партнеров, без закупки дополнительного газа извне», — заявил премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль напомнил слова президента, призвавшего не делать пиар на вопросах энергетики.

«В каких условиях мы будем ее проходить — будет видно только по мере того, как мы будем двигаться в этот зимний отопительный сезон. И сегодня предсказывать и делать сенсационные заявления совершенно неправильно, и мы так с вами делать не будем», — сказал глава правительства.

По его словам, для стабильного прохождения зимы Украина защищает энергообъекты первым и вторым уровнями защиты. Первый уровень защиты — габионы с песком. Второй уровень — железобетонные конструкции, способные выдержать прямые удары дронов и обломки ракет.

«На 85% сегодня большинство объектов, которые должны быть защищены „Укрэнерго“, уже защищены», — сказал он.

УНІАН По материалам:

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