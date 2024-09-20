Основные проблемы бизнеса во время войны: результаты опроса — Finance.ua

Основные проблемы бизнеса во время войны: результаты опроса Сегодня 10:01 — Личные финансы

Основные проблемы бизнеса во время войны: результаты опроса

В августе 2024 года по сравнению с июлем Индекс Восстановления Деловой Активности (ИВДА) существенно ухудшился: с 0,13 до 0,08 (шкала от -1 до +1). При этом значение ИИДА осталось самым низким для микропредприятий и уменьшалось второй месяц подряд.

Об этом свидетельствуют данные 28-го ежемесячного опроса предприятий, который ИЭД провел среди 458 промышленных предприятий в августе 2024 года.

В августе украинские предприятия сообщили об улучшении ожиданий в перспективе шести месяцев и отсутствии значительных изменений в ожиданиях на следующие два года. Вместе с тем наблюдалось значительное падение темпов возобновления производства.

Загруженность бизнеса

Вместе с тем доля предприятий, работающих на 100% мощности, в августе по сравнению с июлем существенно не изменилась (10% vs 11%). В то время как доля предприятий, работающих с загруженностью до четверти мощности, выросла в 4 раза: с 4% до 15%.

«По показателю загруженности бизнес фактически можно разделить на две категории. Первая — те, которые работают на полную или почти полную мощность. Они демонстрируют в наших опросах определенное постоянство: доля таких компаний второй месяц почти не меняется. Вторая категория — те, кто загружен гораздо меньше. Среди них в прошлом месяце появилось много компаний, которые начали работать на менее четверти мощности», — рассказала исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

В то же время доля компаний, которые не могут предвидеть финансово-экономическую ситуацию на предприятии на следующие полгода, несколько снизилась с 28% в июле до 21,2% в августе. Однако доля компаний, которые не могут предположить, что будет с деятельностью предприятия в следующие 2 года, остается стабильной с мая 2024 года — на уровне около 30%.

Что мешает функционировать бизнесу

В августе определенные изменения претерпел рейтинг препятствий для деятельности бизнеса. Проблемы с электроснабжением остаются на первом месте третий месяц подряд, правда, доля респондентов, отмечавших в августе это как проблему, снизилась до 65% против 78%.

Также существенно увеличилась доля тех, кто сообщал о нехватке рабочей силы в результате призыва и/или выезда работников: с 47% до 63%. Эта проблема заняла второе место среди прочих препятствий для ведения бизнеса. Разница между первым и вторым препятствиями для бизнеса — всего 2 процентных пункта. То есть, если бы не проблемы с электричеством, дефицит кадров стал бы проблемой № 1 для бизнеса", — отметил эксперт ИЭД Евгений Ангел.

На третьем месте в рейтинге препятствие «опасно работать». Показатель этого препятствия снизился с 58% в июле до 46% в августе.

«Этому есть несколько объяснений. Часть граждан и бизнесов уже могли успеть подстроиться под новый ритм работы. А во-вторых, во второй половине августа ситуация с электроснабжением была уже лучше, чем в июле», — объяснил Евгений Ангел.

Что касается действий правительства, то доля негативных оценок существенно возросла: с 21% до 31%. За последний год это самый высокий показатель. Более того, 72% респондентов негативно оценивают инициативу правительства по повышению налогов.

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