Бизнес нуждается в дальнейшем смягчении валютных ограничений, — ЕВА Сегодня 12:02 — Валюта

Бизнес нуждается в дальнейшем смягчении валютных ограничений, — ЕВА

Украинский бизнес нуждается в смягчении действующих валютных ограничений. Кроме того, представители бизнеса считают актуальным вопрос оплаты импортных товаров и услуг, поставки которых были осуществлены до 23 февраля 2021 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного Европейской бизнес ассоциацией.

Что показал опрос

Для 51% компаний, принявших участие в опросе, актуален вопрос выплаты ссуд, которые сейчас не разрешены Национальным банком.

25% респондентов считают актуальным и вопрос оплаты за импортные товары и услуги, поставки которых были осуществлены до 23 февраля 2021 года.

В целом одной из наиболее актуальных потребностей бизнеса, по мнению 79% респондентов, является покупка иностранной валюты для выполнения обязательств вне зависимости от наличия у компании валюты: 31% опрошенных считают этот вопрос чрезвычайно актуальным, еще 49% - актуальным, но не критическим.

Востребованный предел для покупки иностранной валюты для выполнения обязательств независимо от имеющихся у компании средств в иностранной валюте:

более 5 млн грн/месяц — 35%;

100−500 тыс. грн/месяц — 13%;



2−5 млн грн/месяц — 10%;



500 тыс. — 1 млн грн/месяц — 7%;



1−2 млн грн/месяц — 7%;



до 100 тыс. грн/месяц — 1%.



Также для 69% опрошенных компаний остается актуальной потребность в выплате дивидендов нерезидентам за период до 2024 года, несмотря на то, что Нацбанк уже разрешил выплату дивидендов, начисленных за 2024 год в пределах установленного лимита — 1 млн евро в месяц.

нужно ли в Украине увеличивать лимиты по операциям по использованию гривневых корпоративных платежных карт за пределами страны: Также у членов бизнес-сообщества спросили,

57% опрошенных считают это актуальным, но не критическим;

22% - чрезвычайно актуальным;

21% - совсем не актуальным.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.