Бизнес нуждается в дальнейшем смягчении валютных ограничений, — ЕВА
Украинский бизнес нуждается в смягчении действующих валютных ограничений. Кроме того, представители бизнеса считают актуальным вопрос оплаты импортных товаров и услуг, поставки которых были осуществлены до 23 февраля 2021 года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией.
Что показал опрос
- Для 51% компаний, принявших участие в опросе, актуален вопрос выплаты ссуд, которые сейчас не разрешены Национальным банком.
- 25% респондентов считают актуальным и вопрос оплаты за импортные товары и услуги, поставки которых были осуществлены до 23 февраля 2021 года.
В целом одной из наиболее актуальных потребностей бизнеса, по мнению 79% респондентов, является покупка иностранной валюты для выполнения обязательств вне зависимости от наличия у компании валюты: 31% опрошенных считают этот вопрос чрезвычайно актуальным, еще 49% - актуальным, но не критическим.
Востребованный предел для покупки иностранной валюты для выполнения обязательств независимо от имеющихся у компании средств в иностранной валюте:
- более 5 млн грн/месяц — 35%;
- 100−500 тыс. грн/месяц — 13%;
- 2−5 млн грн/месяц — 10%;
- 500 тыс. — 1 млн грн/месяц — 7%;
- 1−2 млн грн/месяц — 7%;
- до 100 тыс. грн/месяц — 1%.
Также для 69% опрошенных компаний остается актуальной потребность в выплате дивидендов нерезидентам за период до 2024 года, несмотря на то, что Нацбанк уже разрешил выплату дивидендов, начисленных за 2024 год в пределах установленного лимита — 1 млн евро в месяц.
Также у членов бизнес-сообщества спросили, нужно ли в Украине увеличивать лимиты по операциям по использованию гривневых корпоративных платежных карт за пределами страны:
- 57% опрошенных считают это актуальным, но не критическим;
- 22% - чрезвычайно актуальным;
- 21% - совсем не актуальным.
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