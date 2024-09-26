Усугубит кризис: бизнес выступил против повышения налогов для банков — Finance.ua

Усугубит кризис: бизнес выступил против повышения налогов для банков Сегодня 17:35

Усугубит кризис: бизнес выступил против повышения налогов для банков

Европейская Бизнес Ассоциация совместно с другими ведущими бизнес-ассоциациями Украины, среди которых Американская торговая палата в Украине (Палата), Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ), а также Форум ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI) обратились к представителям Верховной Рады и правительству Украины общей позицией по законопроекту № 11 416-д, которая предлагает повысить ставку налога на прибыль банков до 50%.

Об этом говорится в сообщении ЕБА.

О чем идет речь

Законопроект № 11 416-д предусматривает повышение налоговой нагрузки на банковский сектор в ответ на финансовые вызовы, обусловленные войной в Украине. Важной составляющей этого законопроекта является ретроспективное повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% с начала 2024 года.

Позиция бизнеса

«Бизнес-сообщество выражает глубокую обеспокоенность этой инициативой, поскольку оно может иметь негативные последствия для финансовой стабильности страны», — отмечается в сообщении.

Представители бизнес-ассоциаций отмечают, что такое резкое повышение налоговых ставок второй год подряд негативно повлияет на инвестиционную привлекательность Украины, что особенно важно в контексте текущей войны и сложной экономической ситуации.

«Повторное повышение налога на прибыль банков может отпугнуть как международных, так и отечественных инвесторов, которые уже сталкиваются с высокими рисками из-за военных действий на территории Украины. В частности, это приведет к снижению интереса потенциальных инвесторов к участию в приватизации, что дополнительно создаст риск для фактического выполнение Украиной обязательств в рамках Меморандума по МВФ и, как следствие, повлияет на получение новой финансовой помощи от международных партнеров», — говорят в ЕБА.

Читайте также Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов — Минэкономики

Там добавляют, что прогнозируемая и стабильная налоговая политика является важным условием для развития банковской системы. В свою очередь, ретроспективные изменения в налоговом законодательстве противоречат международным стандартам и создают правовую неопределенность, что только усугубит кризис в украинской экономике.

Представители бизнес-сообщества подчеркивают, что введение налога в размере 50% на текущий год и последующие периоды, включая доходы банков за 2024 год, противоречит принципам налоговой справедливости. По словам бизнеса, такой подход не только подрывает доверие к Украине со стороны международных инвесторов, но и ставит банки в условия, когда часть их прибыли фактически будет изъята задним числом, что создает дополнительные финансовые риски для банковской системы.

«Бизнес-сообщество призывает правительство и Верховную Раду воздержаться от введения резких изменений в налоговой политике, в частности, повышения налога на прибыль банков, и обеспечить стабильность экономической системы. Увеличение налоговой нагрузки может снизить способность банков финансировать восстановление экономики Украины, что критически важно в это время. Бизнес-сообщество призывает правительство сосредоточить усилия на поддержке инвестиций и финансовой устойчивости банковского сектора, играющего ключевую роль в восстановлении экономики страны после войны», — говорится в сообщении ЕБА.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.