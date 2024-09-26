Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов — Минэкономики Сегодня 09:33

Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов — Минэкономики

Заместитель министра экономики Владимир Кузьо заявил, что для инвесторов более важна окупаемость проектов, чем налоговые ставки. Ключевым фактором является инфраструктура, логистика и интеграция в глобальные цепи поставок.

Инвесторы обращают внимание не столько на налоги, сколько на возможность быстрого возврата инвестиций и обеспечения стабильного функционирования их бизнеса в международных цепочках поставок. Об этом рассказал заместитель министра экономики Владимир Кузьо в комментарии УНН.

«На самом деле для инвесторов важно показать финальную доходность их инвестиций. Они состоят из разных элементов, то есть основная точка инвесторов — какова окупаемость этих инвестиций и какой срок. Я бы не фокусировался на теме налогов — да, это важно, но больше инвесторов интересует, „что это за проект“ и какой возврат на инвестицию их ждет», — сказал Кузьо.

Он отметил, что даже при условии нулевых налогов инвесторы не будут вкладывать, не имея четкого представления об окончательной прибыли.

«Если даже будут „нулевые“ налоги в стране, но не будет четкого бизнес-плана и не будет, куда инвестировать и получать прибыль — инвесторы не придут. Им нужен энергетический ресурс и логистическая инфраструктура, будет ли их бизнес составляющей в глобальной цепочке производства продукции, скорость ее вывоза из страны. Им важно, чтобы работали цепочки поставок», — рассказал замминистра экономики.

Кузьо добавил, что с точки зрения Министерства экономики для инвесторов важна инфраструктура, скорость прохождения таможенных процедур товарами для следующей составляющей в цепочках добавленной стоимости.

УНН По материалам:

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