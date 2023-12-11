В результате ночной атаки на Киев повреждены объекты энергетики — Минэнерго Сегодня 12:30 — Энергетика

В результате ночной атаки на Киев повреждены объекты энергетики — Минэнерго

В результате ночной ракетной атаки на Киев в ночь на 11 декабря были повреждены объекты энергетики.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

«Продолжается осмотр поврежденных объектов», — говорится в сообщении.

В результате ночной атаки без напряжения в Киеве остаются 120 потребителей.

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Кроме того, согласно сообщению Минэнерго, в общем по Украине по разным причинам без света остаются 491 населенный пункт. Это, в частности, боевые действия, технические причины и непогода.

Днепропетровская область. В результате неблагоприятных метеоусловий обесточивались 140 населенных пунктов (22,6 тысячи потребителей). На утро подключено 21,7 тысяч абонентов, еще остаются обесточенными 3,8 тысяч клиентов.

Донецкая область. За сутки запитано 10 населенных пунктов (12,2 тысяч потребителей), обесточенных из-за боевых действий. Из-за обстрелов отключены 2 населенных пункта — 11,9 тысячи абонентов. Остаются без электроснабжения 113 населенных пунктов — 121,2 тысячи точек учета.

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Запорожская область. По техническим причинам без электроэнергии 28 населенных пунктов (3,4 тысяч абонентов). Запитаны 3 населенных пункта — 144 абонента, остаются без напряжения в результате боевых действий 63 населенных пункта (около 26 тысяч потребителей).

Кировоградская область. Из-за непогоды обесточены 7 населенных пунктов — почти 700 абонентов.

Николаевская область. В результате технических причин и боевых действий обесточены 123 потребителя.

Одесская область. По техническим причинам без напряжения 1,9 тысяч точек учета.

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Сумская область. Во время вражеского обстрела в одном из приграничных с рф районов поврежден вводный газопровод. Есть отключение.

Тернопольская область. По техническим причинам обесточены 16 населенных пунктов — 5,7 тысяч потребителей.

Харьковская область. За сутки возобновлено электроснабжение 44 абонентам. В настоящее время идет осмотр сетей, поврежденных в результате новых обстрелов, в четырех — пяти громадах области. В результате боевых действий поврежден распределительный стальной подземный газопровод. Без газоснабжения более тысячи клиентов.

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Херсонская область. В областном центре запитаны 139 абонентов, обесточенных из-за боевых действий, отключены около 5 тысяч потребителей. В области остаются без напряжения 47 населенных пунктов (более 26 тысяч точек учета).

Черниговская область. В области в результате боевых действий без напряжения — 12 населенных пунктов (1,3 тысячи абонентов).

В то же время ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Введение графиков отключений бытовых потребителей не предвидится.

«Ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Применение плановых отключений бытовых потребителей не предвидится», — отмечают в Минэнерго.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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