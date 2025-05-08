Две страны ЕС не хотят слезать с «газовой иглы» кремля Сегодня 10:13 — Энергетика

Две страны ЕС не хотят слезать с «газовой иглы» кремля

Венгрия и Словакия предсказуемо выступили против инициативы REPowerEU, которая предусматривает прекращение импорта российских энергоносителей до конца 2027 года. Две страны Европейского Союза обещают не поддерживать эту программу и жалуются на возможные огромные убытки из-за отказа от российских газа, нефти и ядерной энергии.

В частности, как сообщает Dennik N , словацкий премьер Роберт Фицо уверен, что для Евросоюза последствия такого решения будут более серьезными, чем для россии. Поэтому он назвал дорожную карту REPowerEU неприемлемой для его страны.

«Просим Европейскую комиссию: пять раз отмерьте — один раз отрежьте», — сказал глава правительства Словакии. В то же время, он признал, что для принятия новой стратегии достаточно простого большинства стран ЕС, поэтому он не сможет помешать этому.

Фицо напомнил, что Словакия подписала с российским газовым монополистом «Газпромом» контракт на поставку газа до 2034 года и последствия расторжения соглашения могут быть предсказуемыми. Также словацкий премьер выразил опасение по поводу роста цен на газ, но признал важность стратегической цели уменьшения зависимости ЕС от других стран.

Обозреватель По материалам:

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