Где в Евросоюзе самые высокие и самые низкие цены на газ для домохозяйств (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где в Евросоюзе самые высокие и самые низкие цены на газ для домохозяйств (инфографика)

Энергетика
3
Где в Евросоюзе самые высокие и самые низкие цены на газ для домохозяйств (инфографика)
Где в Евросоюзе самые высокие и самые низкие цены на газ для домохозяйств (инфографика)
Во второй половине 2024 года цены на газ для домохозяйств в ЕС выросли впервые после снижения после энергетического кризиса 2022 года.
Средние цены, включая налоги, выросли до 12,33 евро за 100 кВтч по сравнению с 11,04 евро в первой половине года. Это самая высокая зафиксированная цена с начала сбора данных в 2008 году.
Эта информация взята из данных о ценах на газ, недавно опубликованных Евростатом.
Читайте также
Причины роста
Рост в значительной степени обусловлен повышением налогов во многих странах ЕС, поскольку предыдущие меры по смягчению налогов были сокращены.
Где в Евросоюзе самые высокие и самые низкие цены на газ для домохозяйств (инфографика)
Самые высокие цены были зафиксированы в Швеции — 18,93 евро за 100 кВтч, далее следуют Нидерланды (16,71 евро) и Италия (15,86 евро).
Самые низкие цены
И наоборот, Венгрия (3,20 евро за 100 кВтч), Хорватия (4,60 евро) и Румыния (5,40 евро) сообщили о самых низких ценах.
В годовом исчислении в 6 странах ЕС наблюдался рост цен по сравнению со второй половиной 2023 года.
14 стран ЕС сообщили о снижении цен на газ, главным образом из-за снижения расходов на энергоносители и поставки.
Где в Евросоюзе самые высокие и самые низкие цены на газ для домохозяйств (инфографика)
Выраженные в стандарте покупательной способности
Высокие цены на природный газ для домохозяйств наблюдались в Португалии (16,60), Италии (16,49) и Швеции (16,08).
Самые низкие цены на основе СПС были в Венгрии (4,72), Люксембурге (5,57) и Хорватии (6,67).
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в Европейском Союзе предлагают до конца 2027 года запретить импорт газа из россии, чтобы разорвать связи с москвой в вопросе энергоресурсов.
  • Несмотря на усилия ЕС уменьшить закупки у россии после ее полномасштабного вторжения в Украину, отказаться от импорта дешевого российского газа было крайне сложно.
  • В прошлом году импорт из россии сократился до около 19% от общего объема закупок газа. К 2022 году ЕС импортировал 40% российского голубого топлива.
Туристическая страховка за границу за 5 минут — и полис у вас на email:

Страхование для выезда за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems