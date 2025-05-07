Где в Евросоюзе самые высокие и самые низкие цены на газ для домохозяйств (инфографика) — Finance.ua

Где в Евросоюзе самые высокие и самые низкие цены на газ для домохозяйств (инфографика)
Во второй половине 2024 года цены на газ для домохозяйств в ЕС выросли впервые после снижения после энергетического кризиса 2022 года.
Средние цены, включая налоги, выросли до 12,33 евро за 100 кВтч по сравнению с 11,04 евро в первой половине года. Это самая высокая зафиксированная цена с начала сбора данных в 2008 году.
Эта информация взята из данных о ценах на газ, недавно опубликованных Евростатом.
Причины роста
Рост в значительной степени обусловлен повышением налогов во многих странах ЕС, поскольку предыдущие меры по смягчению налогов были сокращены.
Самые высокие цены были зафиксированы в Швеции — 18,93 евро за 100 кВтч, далее следуют Нидерланды (16,71 евро) и Италия (15,86 евро).
Самые низкие цены
И наоборот, Венгрия (3,20 евро за 100 кВтч), Хорватия (4,60 евро) и Румыния (5,40 евро) сообщили о самых низких ценах.
В годовом исчислении в 6 странах ЕС наблюдался рост цен по сравнению со второй половиной 2023 года.
14 стран ЕС сообщили о снижении цен на газ, главным образом из-за снижения расходов на энергоносители и поставки.
Выраженные в стандарте покупательной способности
Высокие цены на природный газ для домохозяйств наблюдались в Португалии (16,60), Италии (16,49) и Швеции (16,08).
Самые низкие цены на основе СПС были в Венгрии (4,72), Люксембурге (5,57) и Хорватии (6,67).
Справка Finance.ua:
- Напомним, в Европейском Союзе предлагают до конца 2027 года запретить импорт газа из россии, чтобы разорвать связи с москвой в вопросе энергоресурсов.
- Несмотря на усилия ЕС уменьшить закупки у россии после ее полномасштабного вторжения в Украину, отказаться от импорта дешевого российского газа было крайне сложно.
- В прошлом году импорт из россии сократился до около 19% от общего объема закупок газа. К 2022 году ЕС импортировал 40% российского голубого топлива.
Туристическая страховка за границу за 5 минут — и полис у вас на email:
Страхование для выезда за границу
Поделиться новостью