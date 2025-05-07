Где в Евросоюзе самые высокие и самые низкие цены на газ для домохозяйств (инфографика) — Finance.ua

Где в Евросоюзе самые высокие и самые низкие цены на газ для домохозяйств (инфографика) Сегодня 21:01 — Энергетика

Где в Евросоюзе самые высокие и самые низкие цены на газ для домохозяйств (инфографика)

Во второй половине 2024 года цены на газ для домохозяйств в ЕС выросли впервые после снижения после энергетического кризиса 2022 года.

Средние цены, включая налоги, выросли до 12,33 евро за 100 кВтч по сравнению с 11,04 евро в первой половине года. Это самая высокая зафиксированная цена с начала сбора данных в 2008 году.

Эта информация взята из данных о ценах на газ, недавно опубликованных Евростатом

Читайте также ЕС предлагает запретить импорт российского газа до 2027 года — Bloomberg

Причины роста

Рост в значительной степени обусловлен повышением налогов во многих странах ЕС, поскольку предыдущие меры по смягчению налогов были сокращены.

Самые высокие цены были зафиксированы в Швеции — 18,93 евро за 100 кВтч, далее следуют Нидерланды (16,71 евро) и Италия (15,86 евро).

Самые низкие цены

И наоборот, Венгрия (3,20 евро за 100 кВтч), Хорватия (4,60 евро) и Румыния (5,40 евро) сообщили о самых низких ценах.

В годовом исчислении в 6 странах ЕС наблюдался рост цен по сравнению со второй половиной 2023 года.

14 стран ЕС сообщили о снижении цен на газ, главным образом из-за снижения расходов на энергоносители и поставки.

Выраженные в стандарте покупательной способности

Высокие цены на природный газ для домохозяйств наблюдались в Португалии (16,60), Италии (16,49) и Швеции (16,08).

Самые низкие цены на основе СПС были в Венгрии (4,72), Люксембурге (5,57) и Хорватии (6,67).

Справка Finance.ua:

Напомним, в Европейском Союзе предлагают до конца 2027 года запретить импорт газа из россии, чтобы разорвать связи с москвой в вопросе энергоресурсов.

Несмотря на усилия ЕС уменьшить закупки у россии после ее полномасштабного вторжения в Украину, отказаться от импорта дешевого российского газа было крайне сложно.

В прошлом году импорт из россии сократился до около 19% от общего объема закупок газа. К 2022 году ЕС импортировал 40% российского голубого топлива.

Туристическая страховка за границу за 5 минут — и полис у вас на email:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.